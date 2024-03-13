明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

小米汽車月底面世 股價飈11％

【明報專訊】千呼萬喚下小米（1810）昨宣布「小米SU7」將於本月28日面世，創辦人兼行政總裁雷軍於微博上稱，小米汽車有信心在行業競爭激烈的環境下打開市場，並指出「小米汽車，需要做出點不一樣的東西，其中最重要的是，智能科技。」消息剌激小米股價昨最多升12.4%，見15.06元，創1個月高，最終收報14.92元，仍升11.3%，成交43.16億元。

雷軍：做出不一樣的東西

雷軍在微博表示，「從2021年3月30日官宣造車開始，『2024年上半年上市』的三年之約，我牢牢記在心裏。3月28日，小米汽車到了正式赴約的時候了。」他又稱「最近不少朋友都問，現在的行業競爭非常激烈，小米汽車有信心打開市場嗎？當然有信心，因為，我們是小米汽車，我們已經做好了充分的準備。」從該微博帖文可見，小米汽車上市發布會將於3月28日舉行，而全國29城59家門店啟動預約，首批品鑑時間為3月25日。同時，小米公司微博帖文中表示，「上市即交付，交付即上量」。

另外，雷軍提及，小米汽車需要「做出點不一樣的東西」，其中最重要是智能科技。他續稱，「我也相信，這是大家對小米、對新能源車真正的期待。」現時大部分新款的新能源汽車均搭載智能駕駛系統，小米汽車或意味需要更「矚目」的智能功能才可以吸引消費者注意。

曾回應網民「售價50萬以內」

小米汽車上市時間確實，惟售價仍未正式公布。雷軍今年初在微博帖文回應網民指出，「50萬（人民幣，下同）以內，有對手嗎？」去年底小米汽車技術發布會上，他亦提及「小米SU7」目標客戶是「時代精英」，其搭配的零件及技術在市面的汽車都處於40萬元以上。他同意小米汽車定價較貴，但強調「一定會讓大家覺得，貴的是有道理的」。

相關字詞﹕上市 雷軍 小米SU7

上 / 下一篇新聞

恒指升505點亞洲最強 重越萬七關 憧憬減息內地經濟回暖 資金有望回流
恒指升505點亞洲最強 重越萬七關 憧憬減息內地經濟回暖 資金有望回流
北水連續19日淨流入 恒指公司：佔大市成交比例升
北水連續19日淨流入 恒指公司：佔大市成交比例升
WSJ：比亞迪今年海外銷售不達標
WSJ：比亞迪今年海外銷售不達標
李寧傳私有化急漲8％ 特步安踏跟升
李寧傳私有化急漲8％ 特步安踏跟升
零售股低迷私有化不斷 部分重整後再上市
零售股低迷私有化不斷 部分重整後再上市
佐丹奴去年純利增29% 遭大股東提出罷免 主席劉國權：股東事股東了
佐丹奴去年純利增29% 遭大股東提出罷免 主席劉國權：股東事股東了
股壇長毛現身分析員會議 冀了解大股東主席看法差異
股壇長毛現身分析員會議 冀了解大股東主席看法差異
渣打任命新管理團隊
渣打任命新管理團隊
金管局推穩定幣發行人「沙盒」
金管局推穩定幣發行人「沙盒」
九倉去年轉賺9.45億 受惠物業撥備減值大減酒店業務扭虧
九倉去年轉賺9.45億 受惠物業撥備減值大減酒店業務扭虧
區內競爭加劇 港貨櫃碼頭前景堪憂
區內競爭加劇 港貨櫃碼頭前景堪憂
購物平台OnTheList 低價促銷 助品牌去庫存
購物平台OnTheList 低價促銷 助品牌去庫存
美通脹連續兩月超預期 交易員押注6月開始減息概率降至67.5%
美通脹連續兩月超預期 交易員押注6月開始減息概率降至67.5%
甲骨文雲業務勝預期 上季收入急增25%
甲骨文雲業務勝預期 上季收入急增25%
IKEA擬全球減價 目標撤回2022年加幅
IKEA擬全球減價 目標撤回2022年加幅
張兆聰：內地CPI轉正 餐飲股候低買
張兆聰：內地CPI轉正 餐飲股候低買
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：日圓續受惠央行加息預期
姜靜：日圓續受惠央行加息預期
技術取勝：中信或反覆上試約8.8元
技術取勝：中信或反覆上試約8.8元
劉思明：港股升勢不均 短線急升股寧吸莫追
劉思明：港股升勢不均 短線急升股寧吸莫追
周顯：富豪藏富外地首重安全
周顯：富豪藏富外地首重安全
湯文亮：來自內地的「觀摩團」
湯文亮：來自內地的「觀摩團」
SEASONS PLACE上樓書 首推料130伙 利奧坊‧首隅搶攻 快公布開價
SEASONS PLACE上樓書 首推料130伙 利奧坊‧首隅搶攻 快公布開價
Belgravia Place累售撲400伙 吸金逾20億
Belgravia Place累售撲400伙 吸金逾20億
EIGHT STAR STREET示範單位 洋溢溫暖氛圍
EIGHT STAR STREET示範單位 洋溢溫暖氛圍
荃中銀主盤拍賣 搶高近三成245萬沽
荃中銀主盤拍賣 搶高近三成245萬沽
明年九龍1.1萬伙私宅落成 創52年新高
明年九龍1.1萬伙私宅落成 創52年新高
華懋：愉城商場與如心具協同效應
華懋：愉城商場與如心具協同效應
泰峯戶型選擇多 高層享開揚景
泰峯戶型選擇多 高層享開揚景
哈羅國際學校為商場租戶
哈羅國際學校為商場租戶
基金特區：外資流入締造日本新牛市 受惠全球增長日圓疲弱企業改革
基金特區：外資流入締造日本新牛市 受惠全球增長日圓疲弱企業改革