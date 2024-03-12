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經濟

香港地產

上月三大辣稅3.4億 兩個月新低

【明報專訊】港府上月28日全面撤銷物業辣稅，令近日樓市交投全面反彈之際，稅務局最新數據顯示，上月三大辣稅即額外印花稅SSD、反映境外買家入市的買家印花稅BSD、新住宅從價印花稅（俗稱DSD），共涉223宗成交，按月減132宗或37%，為去年10月錄得121宗後，4個月來的按月新低；上月同期三大辣稅涉稅款3.427億元，按月減1.28億元或27%，則為去年12月錄3.32億元後的兩個月低位。

值得留意，財政司長陳茂波上月28日宣讀《財政預算案》時，公布全部物業「辣稅」於當天即日取消，意味稅務局是次公布上月辣稅數據，有機會屬辣稅「尾班車」。

三大辣稅方面，反映短期買賣的額外印花稅SSD成交，上月錄得兩宗，按月減3宗或60%；同期僅涉50萬元稅款，按月跌180萬元或78%，宗數、金額除屬按月跌幅最大辣稅類別，兩項數據均是去年11月後的3個月低位。

數字料反映辣稅「尾班車」

至於向來最受市場注視、反映非本地買家或公司客入市的買家印花稅BSD，上月錄37宗成交，按月減少25宗或40%，是去年11月後的3個月低位。

上月BSD稅款則涉1.239億元，按月跌2460萬元或17%，則為去年12月後的兩個月新低。

另外，反映投資者入市的新從價印花稅DSD成交，上月有184宗，按月減104宗或36%，為去年10月後的4個月低位；同期涉稅款約2.183億元，按月跌逾1億元或32%，為去年11月後的3個月低位。

相關字詞﹕撤銷物業辣稅

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