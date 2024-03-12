嘉湖不足半月44宗成交 兩年最旺

其中，美湖居1座高層C室，實用面積544方呎，3房間隔，享開揚景，以480萬元沽出，實呎8824元。原業主1998年12月173.4萬元一手買入，帳面獲利306.6萬元或1.8倍。

荃中兩日兩賠訂成交 賣貴12%

此外，美聯助理區域經理鍾家豪表示，荃灣區本月暫錄85宗二手成交，已超過上月全月80宗。其中，在「撤辣」後連錄成交的荃灣中心，於兩日內錄得第二宗業主賠訂重售個案，單位為1座低層B室，實用面積354方呎，兩房間隔，原於2月29日以318萬元售出，近日過大訂前獲另一買家出價355萬元，原業主終賠訂15萬元及支付代理佣金後，轉售予新買家，呎價10,028元。

上址最新成交價比舊價高37萬元或約12%，料扣除賠訂金額及佣金後多賺約15萬元。原業主2007年80萬元購入，帳面升275萬元或3.4倍。

珀麗灣特色戶2350萬沽 賺17%

中原高級資深分區營業經理溫詩雁稱，馬灣珀麗灣本月暫錄6宗成交，較上月全月大升兩倍，最新6期33座地下連泳池花園特色戶，實用面積1451方呎，連2242方呎花園及私人泳池，4房兩套連工人套房間隔，以2350萬元沽出，實呎16,196元，屬屋苑近年罕見大宗二手成交。原業主2012年2001.6萬元一手買入，帳面升值348.4萬元或17%。

另外，中原副區域營業經理劉俊杰表示，沙田及大圍區本月暫錄近70宗二手成交，已逼近上月全月的71宗。

沙田大圍半月近70二手成交

當中大圍站上蓋柏傲莊暫錄4宗，最新成交位於7B座中層C室，實用面積329方呎1房間隔，以699萬元成交，實呎21,246元。原業主2020年約756萬元一手買入，帳面蝕讓約57萬元或約7.5%，連使費料實蝕約100萬元或約13%。