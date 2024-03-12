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經濟
2024年3月12日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
韓銀行不當售國指ELS 散戶輸345億 受累港股弱 監管機構：多退休者中招
似雷曼迷債翻版 當年分銷行損失較少
科網領港股升234點 北水30億淨買
離岸人幣單日升110點子 1個月最佳
外電：當局促內銀融資支持萬科
財顧法巴：維達私有化價吸引
英准ETN下季入場 比特幣再創新高 倫交所接受申請 同時包括以太幣
羅寶文：世界合一論壇助港建綠色生態圈
機管局：加強港機場成大灣區國際貨運門戶
ESR出售私募基金業務 價值2.7億美元
來港投資陷糾紛 中民投設工作組處理
圓匯轉強 日股跌2%穿39000 下周加息升溫 央行未如以往買ETF托市
Telegram擬上市 擁9億活躍戶
紐約聯儲調查：美消費者料通脹高於2%
張兆聰：樓市回暖 本地銀行股成贏家
港元定存高息精選
黃雯怡：能源轉型 龍源受惠
梁天卓：長子如何贏在起跑線？
錢本善：「撤辣」助重建獅子山精神
市佔率跌至30% 蘋果CarPlay前景不明
技術取勝：青島啤或挑戰56元高位
劉思明：新興產業股發力 軟件雲計算概念股受捧
周顯：海陸空乏配套 港難吸富豪
湯文亮：樓市火了 睇樓難了
Blue Coast短期上樓書 樓王擬招標賣 項目3房佔74% 長實：樓王合理市場價每呎4萬
利奧坊‧首隅短期上樓書涉234伙
嘉湖不足半月44宗成交 兩年最旺
甘比等「撤辣」前 7000萬沽流浮山地
上月三大辣稅3.4億 兩個月新低
劉思明：新興產業股發力 軟件雲計算概念股受捧
【明報專訊】港股昨天跟隨內地A股做好，新興產業股發力，抵消了上周呈強勢的傳統產業股回氣。軟件及雲計算概念股受捧，表現相當搶眼。
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財經專欄
劉思明
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韓銀行不當售國指ELS 散戶輸345億 受累港股弱 監管機構：多退休者中招
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