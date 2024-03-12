市佔率跌至30% 蘋果CarPlay前景不明

蘋果推出CarPlay目的，是為了提高駕駛者的便利和安全，讓他們可以用較不分心的方式來操作iPhone，而毋須拿起iPhone，以免違反交通規則或者發生事故。

同時，CarPlay可以讓iPhone用戶在駕駛汽車時，較方便和安全地使用iPhone上的一些常用功能，例如，可以透過語音或觸控車載電腦屏幕，來使用通話、信息、音樂、導航地圖等應用程式。

CarPlay的前身稱為iOS in the Car。蘋果公司是在2013年6月的全球開發者大會（WWDC）首次公布這個概念。到2014年，CarPlay正式上線。

憑藉簡潔的互動介面，以及流暢的操作速度，CarPlay推出不久，評價便已不錯，但初期還不算有很多車廠支援。

其後，蘋果再透過推出新版的iOS，令CarPlay支援無線連接，用戶可以透過藍牙或Wi-Fi，將iPhone連接到CarPlay，毋須一定要使用Lightning數據線。此外，亦令到CarPlay可以有限度支援第三方的應用程式。

根據市場研究機構ABI Research的估計，2018年，蘋果CarPlay在全球市場的佔有率超過50%。

競爭對手林立 惟認證過程冗長

但這也有些屬於時勢造英雄。因為老牌車企轉身緩慢，很多新車還未有智能化的車載電腦，而其他智能手機品牌也較遲進軍車載系統市場，所以蘋果的CarPlay才一度擁有這麼高的佔有率。

隨着Google的車載互連系統Android Auto的佔有率上升，百度的車載互聯系統CarLife又可以同時支援iPhone和Android兩大類手機，銷量高歌猛進的純電動車生產商Tesla堅持採用自研的車載系統（CarPlay和Android Auto兩者皆不支援），內地的造車新勢力崛起及同樣採用自研的車載系統，一些大型車企亦開始佈局智能化的車載電腦，CarPlay的市場佔有率即顯著下跌。

據媒體報道，通用汽車去年已宣布將會逐步在其產品中淘汰CarPlay。近月CarPlay的市佔率已跌至約30%，並且呈現持續下滑趨勢。

另外，如果車企選擇在車內預載CarPlay，除了需要向蘋果支付授權費用之外，還要經過非常複雜的認證程序。官方說的認證周期大約是10個月，實際上，通常需時1至2年。

對於一般車企來說，預載CarPlay的時間和成本都是偏高的，更有可能無法配合新車推出時間；這也是很多車企都選擇不與蘋果合作的原因。

由於愈來愈多曾經與蘋果合作的車企正在棄用CarPlay，改為使用自研的車載系統，而CarPlay 2.0的推出時間又跳了票，有些媒體和業內人士甚至猜測，蘋果最終有可能會放棄CarPlay。

平心而論，這個揣測確實有些大膽和悲觀，畢竟30%的市佔率也不算少。不過，這也不能完全怪人，因為100億美元造車大計爛尾一事實在太過難看。

資料顯示，蘋果是在2022年6月的WWDC上發表CarPlay 2.0，原定2023年內就要推出，但至今仍然未見其蹤影，也未有在2023年的WWDC上亮相。媒體近期發現，原來蘋果已靜悄悄在網頁上將其推出時間改成2024年。

CarPlay 2.0延期推 惹市場揣測

關於CarPlay 2.0，業內人士既有看好，也有看扁。看好的人士認為，雖然CarPlay在最初幾年依託iOS簡潔優雅的互動介面和流暢特性而受到歡迎，但這大致上只相當於iPhone的外接屏幕或者投影機而已，停留在透過CarPlay來操作iPhone通話、音樂、導航地圖等。

現時的CarPlay功能太過簡單，既沒有輔助泊車、高階輔助駕駛、切換不同駕駛模式等功能，也未有和電動汽車的數據作深度整合，CarPlay 2.0就是要補回些少短板。

例如，CarPlay 2.0可以接管車內的所有屏幕，並向汽車儀表、中控顯示屏等發送信息內容，並獲取汽車的行駛速度、燃油餘量、車內溫度以及其他儀表信息等重要數據。另外，也可以直接調整車內的空調溫度和收音機等。

不過，看扁者認為，CarPlay 2.0可能要求車企將汽車的行駛數據開放給iPhone，或者至少也需要將汽車的各個協議解碼傳送給iPhone。對很多車企來說，這些數據屬於它們的秘密和「禁區」。CarPlay 2.0要求車企開放這些數據，可能會觸動它們的神經，變成弄巧反拙。

明報記者 薛偉傑

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