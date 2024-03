梁天卓：長子如何贏在起跑線？

與父母可獨處幾年 毋須爭寵

為什麼長子或長女的成就一般較弟妹高?其中一個可能是因為他們擁有幾年與父母獨處的時間,不用與其他弟妹爭寵,亦不用與他們分享父母的愛和教導,於是在人生最初的幾年裏可以更快更有效累積一定的人力資本。

另一個可能是長子或長女在成長初期沒有一個經常在育嬰院或學校染病回家的兄長或姐姐,於是身體較健康。

不少研究早已指出,健康亦是人力資本的重要一環,由細到大病痛較少,成長後的身體亦較健康,理論上他們的成就亦自然較高。

長子長女身體較健康

關於後者,早前有幾位經濟學者利用丹麥的數據分析,發現弟弟妹妹的確較容易因為哥哥姐姐而染病。在這篇名為《Germs in the Family: The Short-and Long-Term Consequences of Intra-Household Disease Spread》的論文裏,研究人員更發現當長子/長女與弟妹的年齡差距更小時(亦即哥哥或姐姐年紀仍然較細,抵抗力仍然在發展中的時候),後者就更容易染病;另外,他們亦發現,當弟妹在流感高峰期出世時,他們感染病毒入院的機會亦異常地高!

弟妹健康較差對他們將來成就有沒有影響?研究分析發現,當弟弟妹妹由一個感染病毒較低的環境(如哥哥姐姐年紀相差較大或他們在非流感高峰期出世)轉換到一個感染病毒較高的環境,他們在25歲至32歲時的收入可以下降接近1%,而他們將來需要接受心理治療的機會亦會上升4%!

或許,我應該向兩位小我兩歲的妹妹說一聲:對不起!

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]