黃雯怡：能源轉型 龍源受惠

【明報專訊】剛剛閉幕的兩會，將「發展新質生產力」作為近年重要工作主題，引發市場熱議。「新質生產力」是利用新技術，提升、改造傳統行業，培育壯大新興產業，帶來新的生產力，相關板塊包括新能源、新材料、人工智能、6G等。兩會期間，部分概念股如光伏、人型機器人等已大幅炒上，料相關炒作未完。
2024年國務院政府工作報告明確提出，2024年單位國內生產總值能耗降低2.5%。另繼續將「推進綠色低碳發展」納入政府十大重點工作之一。除環保產業外，可再生能源行業亦受惠，可關注風電龍頭龍源電力（0916）。
龍源電力屬國企，控股股東是國家能源集團。公司主要從事風電場設計、建設與運營，亦經營火電、太陽能、生物質、地熱等其他發電項目。公司去年首3季度收入280.97億元（人民幣，下同），同比降7%，其中，風電分部收入208.57億元，同比增3.53%；火電分部收入62.14億元，同比減34.17%。實現歸母淨利潤63.79億元，同比增18.95%。經營利潤率約39.69%，同比提高4個百分點。
公司項目儲備充足，去年上半年新簽訂開發協議約29吉瓦，首3季度累計取得開發新能源指標10吉瓦。去年12月底，公司斥約6.79億元從國家能源的3個實體，買入7家太陽能發電項目的公司，目標公司太陽能裝機容量合共720兆瓦，有利公司太陽能組合資產顯著擴大。
國資委對央企提出一企一策考核，引導企業實現高質量發展，增加股東回報。龍源電力亦制定「質量回報雙提升」行動方案，預期未來會進一步透過派息和股份回購，回饋股東。
龍源電力當前靜態市盈率約9倍，市帳率0.7倍，估值不算昂貴，中線可望6.8港元。