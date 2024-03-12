黃雯怡：能源轉型 龍源受惠

【明報專訊】剛剛閉幕的兩會，將「發展新質生產力」作為近年重要工作主題，引發市場熱議。「新質生產力」是利用新技術，提升、改造傳統行業，培育壯大新興產業，帶來新的生產力，相關板塊包括新能源、新材料、人工智能、6G等。兩會期間，部分概念股如光伏、人型機器人等已大幅炒上，料相關炒作未完。