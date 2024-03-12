紐約聯儲調查：美消費者料通脹高於2%

市場正等待周二公布的美國2月消費者物價指數（CPI），為美聯儲下周的政策會議帶來更多啟示。美股三大指數昨早段延續上周五的跌勢，Nvidia（美：NVDA）及超微電腦（美：SMCI）等AI概念股早段續跌。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的德國超級工廠有望在周一恢復供電，該公司另將在稍後於加拿大推出全自動駕駛（FSD）測試版服務，其股價早段升3%。

倫敦證券交易所接納比特幣及以太幣ETN申請（詳見B3版）之際，持有大量比特幣的軟件公司MicroStrategy（美：MSTR）披露，在2月底至3月10日前再斥資8.2億美元，增持1200枚比特幣，使其總持倉達到20.5萬枚（市值逾140億美元）。比特幣價格昨晚升穿7.2萬美元大關創新高，而被視為「槓桿比特幣ETF」的MicroStrategy，早段股價升近一成。

（綜合報道）

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