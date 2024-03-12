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經濟

來港投資陷糾紛 中民投設工作組處理

【明報專訊】中國民生投資（下稱中民投）早年在港活躍投資，並聲稱曾經在尚乘集團董事長蔡志堅穿針引線，參與入股尚乘及多個項目。事隔多年，中民投成立專項工作組，負責追收資產，他們聲稱今年1月8日曾經向蔡志堅發信，提出和蔡志堅聯繫解決雙方的金錢糾紛，昨日派3名成員與傳媒會面，指由數年前至今，一直未能夠與蔡志堅聯繫得到，現正等待對方回覆。本報曾經致電尚乘集團及發出電郵查詢，電話經過長響後無人接聽，到本報昨晚截稿時，亦未見電郵回覆。

稱已去信尚乘董事長

翻查資料，財新報道，於2019年8月，中民投代表人士曾於2019年8月份，在中環通過當街掛橫幅的激烈方式，公開向蔡志堅追債。中民投與蔡志堅之間的錢債糾紛因此曝光。據中民投專項工作組成員指出，由於其間遇到疫情、集團重組等原因，因此事隔幾年，再由集團授權小組去展開境外資產清收。另由蔡志堅打理的尚乘，亦在2022年9月和青島銀行（3866）捲入錢債官司，被青島銀行追討近2.64億美元價值的組合投資，當時青島銀行曾發出公告交代事件。

中民投近年作債務重組

中民投方面，自2014年成立後，經歷4年即遭遇流動性危機，並開始進入重組至今。期間該集團已經着手尋求和債權人協商債換股，甚至豁免部分債務，並且繼續追收境外的資產，令到債務重組計劃，得以成功實施。

相關字詞﹕蔡志堅 尚乘集團 中國民生投資

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