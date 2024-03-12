機管局：加強港機場成大灣區國際貨運門戶

【明報專訊】國際航空運輸協會（IATA）舉辦的「世界貨運研討會2024」於今天在港舉行，香港機場管理局商務執行總監陳正思昨日介紹香港航空貨運最新發展時表示，香港國際機場空運策略主要是高增長範疇，成為亞洲電子商貿樞紐，並加強香港機場作為大灣區國際貨運門戶的地位。
國泰：整體貨運力回復疫前85%
對於大灣區類近機場如廣州白雲機場、深圳寶安機場的競爭會否造成「僧多粥少」局面，陳正思認為類近機場各有自己的定位負責，例如珠海機場主要服務國內航線，因此機管局正與其討論合作發展國際業務，以達到互補效果。她在簡介會中提及，去年有約75%貨物經香港國際機場轉運，約25%由珠三角直運。另外，同場的國泰航空（0293）貨運服務總經理王守廉表示，國泰貨運的貨物約五成至六成來自電子商貿，去年合共運載約140萬公噸貨物，整體貨運力已恢復至疫情前85%。
香港青鷸投資管理公司有份負責菜鳥智慧港營運，其貨運業務發展部貨運業務總監盧德煒指出，現時菜鳥智慧港的設施料有約三成由菜鳥使用，其餘七成出租給不同企業，部分企業今年起開始陸續搬入，惟未透露現時已出租比例。該公司為菜鳥、中國航空、圓通快遞成立的合資公司，負責開發、管理和運營菜鳥智慧港項目。