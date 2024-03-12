機管局：加強港機場成大灣區國際貨運門戶

國泰：整體貨運力回復疫前85%

對於大灣區類近機場如廣州白雲機場、深圳寶安機場的競爭會否造成「僧多粥少」局面，陳正思認為類近機場各有自己的定位負責，例如珠海機場主要服務國內航線，因此機管局正與其討論合作發展國際業務，以達到互補效果。她在簡介會中提及，去年有約75%貨物經香港國際機場轉運，約25%由珠三角直運。另外，同場的國泰航空（0293）貨運服務總經理王守廉表示，國泰貨運的貨物約五成至六成來自電子商貿，去年合共運載約140萬公噸貨物，整體貨運力已恢復至疫情前85%。

香港青鷸投資管理公司有份負責菜鳥智慧港營運，其貨運業務發展部貨運業務總監盧德煒指出，現時菜鳥智慧港的設施料有約三成由菜鳥使用，其餘七成出租給不同企業，部分企業今年起開始陸續搬入，惟未透露現時已出租比例。該公司為菜鳥、中國航空、圓通快遞成立的合資公司，負責開發、管理和運營菜鳥智慧港項目。