英准ETN下季入場 比特幣再創新高 倫交所接受申請 同時包括以太幣

明報記者 黃志偉

倫交所在聲明中表示，將會根據先前發布的資料表接受申請，但確實日期將在適當時候確認。該資料表提及，為了減少上市時間表延遲的風險，交易所鼓勵有意將加密ETN上市的潛在發行人提前參與。

FCA：專業投資者適用 禁散戶購買

該消息確認前，英國金融行為監管局（FCA）已於同日表示，不反對認可的投資交易所（RIEs）提出的加密ETN上市的要求，當中該ETN須符合英國上市所有要求，包括招股書和持續披露。

不過，FCA重申，由於加密資產風險偏高，基本上不受監管，投資者應該做好損失所有資金的準備。因此該產品只適用於專業投資者，如投資公司和信貸機構，仍禁止散戶購買與加密貨幣相關的ETN或衍生品。

「科技股女股神」、方舟投資管理（ARK Invest）創辦人Cathie Wood日前表示，相信比特幣的價格將會達到100萬美元，原因在於比特幣的稀缺性、安全性以及投資界愈來愈高的接受度。

港相關概念股做好 博雅升逾三成

至於港股方面，比特幣概念股亦做好，博雅互動（0434）升逾三成，收報2.26元，創52周新高；新火科技 （1611） 收報3.75元，升5.3%；OSL集團 （0863） 收報9.11元，升2.4%；美圖公司 （1357） 收報3.11元，升2%。

除倫交所這次向加密貨幣市場釋放正面信號外，今年1月時美國證交會（SEC）批准比特幣現貨ETF（交易所買賣基金）上市，被視為引發比特幣近月大升浪的關鍵。

而截至上周五，在美國上市的比特幣現貨ETF累計交易金額已逾1000億美元，並為比特幣提供源源不絕的買盤需求。