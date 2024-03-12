科網領港股升234點 北水30億淨買

滬深股通外資淨流入103億

恒指昨日高開62點，已是全日低位，之後反覆向上，最多升272點，高見16,625點，升穿10天線（約16,479點），收報16,587點，仍然受制100天線（約16,645點）。國指升1.6%，報5748點；科指升2.9%，報3482點。

大市成交連續3日不足千億元，只有929億元。北水淨流入30億元，為連續第18日流入，累計流入563億元。騰訊（0700）昨錄得2.49億元北水淨入；快手（1024）吸資1.4億元；但美團（3690）則錄淨沽8586萬元。滬深股通下的外資淨流入達102.6億元人民幣，是2月29日後最多。

內地擺脫通縮 內需股受捧

重磅科網股做好，京東（9618）升6.4%，但仍未重返「紅底股」；美團升半成；騰訊、小米（1810）、阿里巴巴（9988）升2%至3%。二線科網股升勢更強，嗶哩嗶哩升11%，為表現最佳科指成分股；快手升3.7%。內地擺脫通縮，市場憧憬消費市道改善，餐飲股上升，海底撈（6862）、百威亞太（1876）、九毛九（9922）升3%至4%。其他消費股亦做好，李寧（2331）升6.4%。據報光伏玻璃庫存進一步下滑，光伏股做好。信義光能（0968）升11%，為升幅最大藍籌；福萊特玻璃（6865）亦升一成。

資深股評人郭思治表示，大市正等待機會逐步向上，惟步伐緩慢，市場正觀望兩會是否有政策公布，但相信對港股驚喜不大，目前港股主要靠維穩買盤支持，後市仍會偏向反覆。