韓銀行不當售國指ELS 散戶輸345億 受累港股弱 監管機構：多退休者中招

明報記者

韓國金融監督院昨日指出，按恒生國指目前水平計算，相關產品今年損失預計將達5.8萬億韓圜，當中投資者不乏是退休人士。當局指出，今年4月起將監督金融機構和投資者的協商，並研究加強向零售投資者銷售複雜產品的監管。

股市波動時反增銷售目標

當局指出，調查發現一家銀行放寬了內部風險管理規定，沒有在波動增加時放緩銷售，反而提高銷售目標。一家券商則向希望保本的投資者推薦高風險產品。另一家銀行就虛稱這種股票掛鈎產品過去10年沒有錄得資本虧損，未披露過去20年虧損。

韓國金融監督院院長李卜鉉表示，「監督院、這些金融公司、投資者和金融部門都應當藉此自我反省。」

2021年出售的恒生國企指數掛鈎產品為期3年，約22%的帳戶持有者為年齡在65歲或以上，不過，國指由2021年初逾12,000點高位，跌至昨日收市不足5800點，高位累跌逾半，令相關散戶投資者蒙受重大損失。

韓國金融監督院指出，截至去年12月，與恒生國指掛鈎的存續證券有18.8萬億韓圜，今年首兩個月損失約1.2萬億韓圜（近72億港元）。

國民銀行渣打等受查

彭博報道，今次受查金融機構包括韓國國民銀行、新韓銀行、渣打韓國、三星證券及KB證券等。韓國是全球最大的結構性產品市場之一，國指股票掛鈎證券可在本地銀行等零售渠道購買，今次的潛在損失將是繼2015年A股下跌、2016年英國意外脫歐和2020年石油市場暴跌之後，韓國此類產品市場遭遇的最新打擊。