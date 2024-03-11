洗衣街星巴克樓上舖 逾億元放售 高購入價27%

美聯旺舖營業董事林雍坤表示，上述舖位為洗衣街91號基偉樓1樓及2樓，位於新地洗衣街項目斜對面，每層約3900方呎，即共約7800方呎，由星巴克租用多年作為懷舊概念店，業主現放租及放售，意向價約1.18億元，呎價約1.5萬元，意向租金則為28萬元，呎租約35.9元。資料顯示，業主2022年初以9280萬元購入，現放售價較兩年前高2520萬元或27%。

「小巴大王」1850萬沽油麻地舖

另外，資料顯示，「小巴大王」馬亞木或相關人士持有的油麻地東方街9號地舖，面積約1313方呎，上月底1850萬元售出，呎價約1.4萬元，馬亞木等於2006年980萬元購入，帳面獲利約870萬元或89%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，據該公司統計，上月市場錄得約181宗工商舖買賣成交，總額涉約89.5億元，按月分別下跌約3.7%及增加約3.8倍，按年同期對比則分別下調約34%及增加約23%。3大範疇中，上月商舖買賣宗數由1月約42宗，微跌約7%至約39宗，成交金額錄得約10.35億元，按月大增約89%；寫字樓買賣宗數按月平穩，上月商廈買賣宗數錄約32宗，按月微增1宗，但成交金額則錄得約67.93億元，按月大增約16倍，按年亦增約1.8倍。至於工廈買賣交投則持續低位，成交宗數按月及按年分別微跌約4%及24%，成交金額按月則止跌回升，上升約22%至11.21億元。