本月首十日1620宗一手成交 一年新高

星凱‧堤岸昨沽73伙 套逾8億

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，截至昨午5時半，旗下星凱‧堤岸暫沽73伙，套現逾8億元。根據銷售安排，每名買家最多可認購4伙，而是次最大手買家以3363.3萬元，購入4伙兩房戶作長線投資。項目8日內連沽162伙，銷售額逾17億元。同屬現樓項目的中海外（0688）旗下啟德跑道區維港1號，過去兩日共售出約38伙，套現約4.4億元，項目自「撤辣」後累售約136伙，共套現約19億元。

事實上，「撤辣」後市場不乏內地客大手入市，由路勁（1098）、港鐵（0066）等合作發展的黃竹坑港島南岸晉環，周末期間共沽出13伙，套現逾1.3億元，昨日有內地客「一客兩食」以約1300萬元購入兩伙實用同為298方呎的開放式戶，包括2B座18樓D室，成交價652萬元，實呎22,177元；另同座17樓D室，成交價648.1萬元，實呎22,044元。「撤辣」後項目吸引不少外地及內地專才購買多個兩房單位自用，1房及開放式單位則投資為主，該盤目前已售出676伙，套現逾142億元。

另外，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該部門自「撤辣」後累售207個單位，套現約14億元，而昨日單日則沽出19伙，涉約1.2億元，當中恒地（0012）大角嘴利奧坊•壹隅，即日連售14伙，售價由411.76萬至874.54萬元，實呎19,988至25,827元，14伙共套現逾9100萬元。

信置（0083）旗下新盤過去兩日錄約24宗成交，套現逾4.4億元，當中與會德豐、嘉華（0173）合作發展的長沙灣維港滙佔最多，兩日售出11伙，套現近3億元；而旺角ONE SOHO期內亦沽9伙，吸金約5720萬元。