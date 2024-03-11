十大屋苑周末37成交升48% 3年高 「撤辣」刺激 第一城嘉湖兩日共19宗最旺

明報記者

據中原地產統計，十大屋苑「撤辣」後首個周末、即3月2日至3日，兩日已錄25宗成交，創逾一年新高，而過去兩日，有關數字再度攀升，兩日共錄37宗成交，較前周末再多48%，並創下2021年2月中以來，逾3年新高，當時周末兩日同錄37宗買賣。

第一城周末錄10宗 4年來最旺

其中入場費較低的新界區兩大屋苑，即沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，成交量佔十大屋苑交投超過一半，沙田第一城錄得10宗成交，按周多6宗或1.5倍，屬屋苑接近4年來同期最旺，而天水圍嘉湖山莊周末成交宗數雖然按周跌18%，但仍然錄得9宗成交居次席。中原資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城45座中層B室，實用284方呎，兩房間隔，原先開價450萬元，雖曾減至445萬元，及後以448萬元易手，實呎15,775元。新買家為長線投資者，打算入市單位收租，原業主2013年320萬元買入，持貨約11年，帳面獲利128萬元或40%。

「撤辣」後嘉湖兩房實呎突破9000元

實呎曾跌穿8000元的嘉湖山莊，剛錄得呎價突破9000元成交。中原副區域營業董事伍耀祖稱，「撤辣」後市場上已消化大量筍盤，現時部分買家需要追價入市，其中嘉湖山莊美湖居1座高層F室，實用441方呎，兩房間隔，以400萬元易手，實呎9070元。原業主2008年7月112萬元買入，持貨約16年，帳面獲利288萬元或2.6倍。

另同位於新界區的東涌映灣園，本月至昨天暫錄逾11宗成交，已佔東涌區本月28宗成交近四成，單計剛過去周末兩日，映灣園已錄4宗成交，較前周末1宗增3倍。區內代理稱，映灣園15座中層F室，實用面積563方呎，兩房間隔，以610萬元成交，實呎10,835元。買家為用家，原業主2009年233萬元買入，帳面獲利377萬元或1.6倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，「撤辣」後換樓鏈隨之啟動，不少買家怕遲買會貴，入市決定明顯加快。美聯住宅部行政總裁布少明表示，「撤辣」後全新盤及貨尾吸引大批捧場客，更不乏連掃多伙的長線投資客，令二手入市氣氛亦被牽動，買家入市態度積極，料全月二手成交可達5000宗水平，創13個月新高。