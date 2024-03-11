馬泰陽：全面「撤辣」 市民置業信心增

自政府2月28日全面「撤辣」後，成功提振市場信心，部分買家入市意欲增強，樓市成交反彈，過去一星期不論一手或二手的交投均大升，總計「撤辣」後一周，一手成交急升約12.6倍，二手35屋苑交投增近2倍。

新盤市場方面，綜合市場消息，「撤辣」後一周（2月28日至3月5日）合共錄得約829宗成交，較「撤辣」前一周（2月21日至2月27日）大增約12.6倍。另外，由於一手交投彈起，二手市場交投同樣急升。綜合本行資料，全港35個大型屋苑於「撤辣」後一周錄149宗成交，較「撤辣」前一周的51宗增加約1.92倍。若以3區劃分，新界區17屋苑於「撤辣」後錄79宗，急升約2.95倍，宗數為3區最多，升幅為3區之冠。港島區8屋苑於「撤辣」後錄26宗，升約1.6倍；九龍區10屋苑錄44宗，升約109.5%。

「撤辣」後成交增加，多個新盤立刻傾巢而出，現時新盤均以貼市價推出市場，部分推盤短時間沽清，充分反映市場的購買力充裕，帶動本港樓市氣氛再次轉活。筆者相信，現時樓市成交逐步復常，不但能帶動樓市重回正軌，亦有利本港經濟發展，待本港息口逐漸回落，全面「撤辣」對樓市的正面影響將再進一步顯現。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]