廖偉強：樓市下行 炒家風險比用家大

筆者相信「撤辣」之後，原本被三項「辣招」阻撓的客源，將會陸續重新投入市場，令成交驟增。買家印花稅（BSD）取消後，外地人買樓變得更划算，不用額外多付一成或以上稅款；而很多外地買家不想名字曝光，會用有限公司買樓，變相可慳一成有多的稅款。

至於取消新住宅印花稅（NRSD）後，想多買一個物業收租或預留給子女的人，就毋須在現有物業「拆名」，或是借親人的名來購置。

最後是額外印花稅（SSD），取消後會帶動有意換樓的用家盡早決定，「平賣平買」。

至於炒家，沒有了SSD後，有些人可能會擔心樓市再出現炒風。但其實，炒賣活動在甚麼產品中都會有，不是房地產的獨有現象。炒家們願意「真金白銀」地去承受風險，能夠賺錢固然是時勢所造就出來，但也是他眼光和膽識所帶來的回報。在樓市下行的時候，炒家要承受的風險，比其他置業者都來得大。筆者在過去數十年，已見證過不少炒家，因為樓市滑落，結果遭沒頂。筆者認為，任何準備入市的用家及投資者，總要量力而為，也要有心理準備面對市况的突變。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]