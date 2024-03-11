摩根大通亞洲：憧憬結束負利率 日港購10159

【明報專訊】市場對聯儲局6月減息預期升溫，同時對日本貨幣政策轉向預期增加，利好日圓匯價。截至上周四，每百日圓兌港元錄3連升，一度升穿5.27算。日本厚生勞動省公布，1月份名義現金收入按年升2%，高於去年12月修正後的0.8%漲幅，超出預期。實際薪資下降0.6%，降幅小於預期，也是一年來的最低降幅。市場對日本央行3月結束負利率的預期升溫，據利率期貨數據，市場認為日本央行3月加息機率曾升至70%。彭博引述消息人士報道，數名央行官員支持在近期結束負利率。
近日日圓兌港元好倉獲資金留意，周三淨流入金額達300萬港元。如看好日圓兌港元可望進一步升值，可留意日港購（10159），行使價5.6港元，實際槓桿16.5倍，2024年9月30日到期。如計劃趁高做淡可留意日港沽（10099），行使價5.3港元，實際槓桿13.4倍，2024年12月27日到期。
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