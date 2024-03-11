明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：傳發現大油田 中海油牛50757

【明報專訊】上周五有消息傳出，中海油（0883）在南海發現「億噸級」開平南油田，是中國深水領域自主發現的最大油田。如投資者看好中海油，可留意海油認購（23556），行使價17.88元，2024年9月到期，有效槓桿約6倍；或可留意海油牛證（50757），收回價16元，行使價15.75元，2025年10月到期，有效槓桿約9.5倍。中海油上周五股價破頂，14天相對強弱指數達80的超買水平，或意味股價會回落。中海油淡倉產品選擇相對不多，條款適宜的中海油認沽證產品槓桿普遍不及熊證產品高。上周五中海油股價急升令市面上多隻18元收回價之熊證產品被收回。如投資者看淡中海油，可留意海油熊證（50609），收回價19.5元，行使價19.75元，2024年12月到期，有效槓桿約9倍，與現價約逾8%收回距離。如投資者看淡中海油股價並認為周一股價會回落，趁高做淡可留意此證。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

上 / 下一篇新聞

「假HKTVmall」瀕爆煲 用戶未能提款 內地騙徒宣傳3月港辦答謝宴 冀最後吸金
「假HKTVmall」瀕爆煲 用戶未能提款 內地騙徒宣傳3月港辦答謝宴 冀最後吸金
港專頁被洗版追數 王維基親自反擊
港專頁被洗版追數 王維基親自反擊
港科探索招內地加盟商拓港業務 年費1.8萬
港科探索招內地加盟商拓港業務 年費1.8萬
周大福順德新物流倉增配貨效率
周大福順德新物流倉增配貨效率
雷添良倡優化內企境外上市備案制
雷添良倡優化內企境外上市備案制
駿利亨德森：美科技股表現參差 醫藥股可尋寶
駿利亨德森：美科技股表現參差 醫藥股可尋寶
近月低吸兩中資醫藥股
近月低吸兩中資醫藥股
瑞銀Mark Haefele：金融百年變化證分散投資重要
瑞銀Mark Haefele：金融百年變化證分散投資重要
廚具商卡羅特 轉網上直銷見效
廚具商卡羅特 轉網上直銷見效
和黃醫藥料今年推新藥 由燒錢轉着重盈利 借AI加快研發
和黃醫藥料今年推新藥 由燒錢轉着重盈利 借AI加快研發
治直腸癌藥藉「1+」機制獲批 冀本月港推
治直腸癌藥藉「1+」機制獲批 冀本月港推
快意智能擬擴港銷售渠道 冀轉主板
快意智能擬擴港銷售渠道 冀轉主板
匯豐私銀擴零售服務配合客戶
匯豐私銀擴零售服務配合客戶
廚餘骨料製磚頭 減廢兼減碳排放
廚餘骨料製磚頭 減廢兼減碳排放
基地暫處農場 商業營運後或需搬出
基地暫處農場 商業營運後或需搬出
專業投資者可選毋須獲證監認可產品
專業投資者可選毋須獲證監認可產品
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：金價受惠減息 S金Call 20519
金子：金價受惠減息 S金Call 20519
張兆聰：碼頭股落後 招商局高息可取
張兆聰：碼頭股落後 招商局高息可取
張兆聰：資源股轉強 留意銅股自由港
張兆聰：資源股轉強 留意銅股自由港
伍禮賢：友邦業績向好 料受惠港業務復蘇
伍禮賢：友邦業績向好 料受惠港業務復蘇
涂國彬：減息非不可能 金價維持新高形態
涂國彬：減息非不可能 金價維持新高形態
陳大為：市場信息混亂 胡亂入市或被割韭菜
陳大為：市場信息混亂 胡亂入市或被割韭菜
袁國守：聚焦新質生產力 吼高息「中字股」
袁國守：聚焦新質生產力 吼高息「中字股」
謝偉銓：盼開放物業成交資料 助入市前分析
謝偉銓：盼開放物業成交資料 助入市前分析
復活節外遊 碌卡或享高回贈
復活節外遊 碌卡或享高回贈
沈永年：惠州雙月灣旅遊與投資魅力
沈永年：惠州雙月灣旅遊與投資魅力
友邦香港：部分港人欲灣區退休 鍾情珠海深穗
友邦香港：部分港人欲灣區退休 鍾情珠海深穗
許健生：DePIN：進入Web3催化劑
許健生：DePIN：進入Web3催化劑
陳正犖：瑞士或押後減息 瑞郎短線料靠穩
陳正犖：瑞士或押後減息 瑞郎短線料靠穩
溫傑：「北都」利新世界農地價值釋放
溫傑：「北都」利新世界農地價值釋放
袁國守：金價連創新高後要小心
袁國守：金價連創新高後要小心
林少陽：小心美通脹回升 慎防日圓拆倉
林少陽：小心美通脹回升 慎防日圓拆倉
技術取勝：重汽處50周線之上
技術取勝：重汽處50周線之上
李聲揚：太興盈喜 正好反駁餐飲慘淡論
李聲揚：太興盈喜 正好反駁餐飲慘淡論
蔡金強：堅韌不拔的中國製造
蔡金強：堅韌不拔的中國製造
艾雲豪：併購處置好似花園園丁
艾雲豪：併購處置好似花園園丁
李順威：人工智能前景及概念股分析
李順威：人工智能前景及概念股分析
劉思明：航運股蠢蠢欲動 隨時起航
劉思明：航運股蠢蠢欲動 隨時起航
摩根大通亞洲：憧憬結束負利率 日港購10159
摩根大通亞洲：憧憬結束負利率 日港購10159
周顯：撤辣後失「幻想」 樓市要靠股市復蘇
周顯：撤辣後失「幻想」 樓市要靠股市復蘇
王弼：經濟繁榮靠私有產權
王弼：經濟繁榮靠私有產權
曾淵滄：國泰可賭業績遠勝預期
曾淵滄：國泰可賭業績遠勝預期
湯文亮：星人囂了 東盟散了
湯文亮：星人囂了 東盟散了
陳永傑：「撤辣」後成交增 意料中事
陳永傑：「撤辣」後成交增 意料中事
廖偉強：樓市下行 炒家風險比用家大
廖偉強：樓市下行 炒家風險比用家大
布少明：樓市轉勢 帶旺經濟
布少明：樓市轉勢 帶旺經濟
馬泰陽：全面「撤辣」 市民置業信心增
馬泰陽：全面「撤辣」 市民置業信心增
十大屋苑周末37成交升48% 3年高 「撤辣」刺激 第一城嘉湖兩日共19宗最旺
十大屋苑周末37成交升48% 3年高 「撤辣」刺激 第一城嘉湖兩日共19宗最旺
荃中業主賠訂重售 不足兩周賣貴一成
荃中業主賠訂重售 不足兩周賣貴一成
本月首十日1620宗一手成交 一年新高
本月首十日1620宗一手成交 一年新高
泰峯兩日收逾1800票 超額近10倍
泰峯兩日收逾1800票 超額近10倍
洗衣街星巴克樓上舖 逾億元放售 高購入價27%
洗衣街星巴克樓上舖 逾億元放售 高購入價27%
Napoli擁私人濕地花園
Napoli擁私人濕地花園
藍澄灣呎價險守萬元 兩年低位
藍澄灣呎價險守萬元 兩年低位
MPF可吼亞洲地區 分散風險
MPF可吼亞洲地區 分散風險