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經濟
2024年3月11日星期一
技術取勝
投資策略
「假HKTVmall」瀕爆煲 用戶未能提款 內地騙徒宣傳3月港辦答謝宴 冀最後吸金
港專頁被洗版追數 王維基親自反擊
港科探索招內地加盟商拓港業務 年費1.8萬
周大福順德新物流倉增配貨效率
雷添良倡優化內企境外上市備案制
駿利亨德森：美科技股表現參差 醫藥股可尋寶
近月低吸兩中資醫藥股
瑞銀Mark Haefele：金融百年變化證分散投資重要
廚具商卡羅特 轉網上直銷見效
和黃醫藥料今年推新藥 由燒錢轉着重盈利 借AI加快研發
治直腸癌藥藉「1+」機制獲批 冀本月港推
快意智能擬擴港銷售渠道 冀轉主板
匯豐私銀擴零售服務配合客戶
廚餘骨料製磚頭 減廢兼減碳排放
基地暫處農場 商業營運後或需搬出
專業投資者可選毋須獲證監認可產品
環球經濟數據
金子：金價受惠減息 S金Call 20519
張兆聰：碼頭股落後 招商局高息可取
張兆聰：資源股轉強 留意銅股自由港
伍禮賢：友邦業績向好 料受惠港業務復蘇
涂國彬：減息非不可能 金價維持新高形態
陳大為：市場信息混亂 胡亂入市或被割韭菜
袁國守：聚焦新質生產力 吼高息「中字股」
謝偉銓：盼開放物業成交資料 助入市前分析
復活節外遊 碌卡或享高回贈
沈永年：惠州雙月灣旅遊與投資魅力
友邦香港：部分港人欲灣區退休 鍾情珠海深穗
許健生：DePIN：進入Web3催化劑
陳正犖：瑞士或押後減息 瑞郎短線料靠穩
溫傑：「北都」利新世界農地價值釋放
袁國守：金價連創新高後要小心
林少陽：小心美通脹回升 慎防日圓拆倉
技術取勝：重汽處50周線之上
李聲揚：太興盈喜 正好反駁餐飲慘淡論
蔡金強：堅韌不拔的中國製造
艾雲豪：併購處置好似花園園丁
李順威：人工智能前景及概念股分析
劉思明：航運股蠢蠢欲動 隨時起航
瑞銀亞洲：傳發現大油田 中海油牛50757
摩根大通亞洲：憧憬結束負利率 日港購10159
周顯：撤辣後失「幻想」 樓市要靠股市復蘇
王弼：經濟繁榮靠私有產權
曾淵滄：國泰可賭業績遠勝預期
湯文亮：星人囂了 東盟散了
陳永傑：「撤辣」後成交增 意料中事
廖偉強：樓市下行 炒家風險比用家大
布少明：樓市轉勢 帶旺經濟
馬泰陽：全面「撤辣」 市民置業信心增
十大屋苑周末37成交升48% 3年高 「撤辣」刺激 第一城嘉湖兩日共19宗最旺
荃中業主賠訂重售 不足兩周賣貴一成
本月首十日1620宗一手成交 一年新高
泰峯兩日收逾1800票 超額近10倍
洗衣街星巴克樓上舖 逾億元放售 高購入價27%
Napoli擁私人濕地花園
藍澄灣呎價險守萬元 兩年低位
MPF可吼亞洲地區 分散風險
技術取勝：重汽處50周線之上
【明報專訊】綠債處250天線之上（圖）
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「假HKTVmall」瀕爆煲 用戶未能提款 內地騙徒宣傳3月港辦答謝宴 冀最後吸金
港專頁被洗版追數 王維基親自反擊
港科探索招內地加盟商拓港業務 年費1.8萬
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雷添良倡優化內企境外上市備案制
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近月低吸兩中資醫藥股
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和黃醫藥料今年推新藥 由燒錢轉着重盈利 借AI加快研發
治直腸癌藥藉「1+」機制獲批 冀本月港推
快意智能擬擴港銷售渠道 冀轉主板
匯豐私銀擴零售服務配合客戶
廚餘骨料製磚頭 減廢兼減碳排放
基地暫處農場 商業營運後或需搬出
專業投資者可選毋須獲證監認可產品
環球經濟數據
金子：金價受惠減息 S金Call 20519
張兆聰：碼頭股落後 招商局高息可取
張兆聰：資源股轉強 留意銅股自由港
伍禮賢：友邦業績向好 料受惠港業務復蘇
涂國彬：減息非不可能 金價維持新高形態
陳大為：市場信息混亂 胡亂入市或被割韭菜
袁國守：聚焦新質生產力 吼高息「中字股」
謝偉銓：盼開放物業成交資料 助入市前分析
復活節外遊 碌卡或享高回贈
沈永年：惠州雙月灣旅遊與投資魅力
友邦香港：部分港人欲灣區退休 鍾情珠海深穗
許健生：DePIN：進入Web3催化劑
陳正犖：瑞士或押後減息 瑞郎短線料靠穩
溫傑：「北都」利新世界農地價值釋放
袁國守：金價連創新高後要小心
林少陽：小心美通脹回升 慎防日圓拆倉
技術取勝：重汽處50周線之上
李聲揚：太興盈喜 正好反駁餐飲慘淡論
蔡金強：堅韌不拔的中國製造
艾雲豪：併購處置好似花園園丁
李順威：人工智能前景及概念股分析
劉思明：航運股蠢蠢欲動 隨時起航
瑞銀亞洲：傳發現大油田 中海油牛50757
摩根大通亞洲：憧憬結束負利率 日港購10159
周顯：撤辣後失「幻想」 樓市要靠股市復蘇
王弼：經濟繁榮靠私有產權
曾淵滄：國泰可賭業績遠勝預期
湯文亮：星人囂了 東盟散了
陳永傑：「撤辣」後成交增 意料中事
廖偉強：樓市下行 炒家風險比用家大
布少明：樓市轉勢 帶旺經濟
馬泰陽：全面「撤辣」 市民置業信心增
十大屋苑周末37成交升48% 3年高 「撤辣」刺激 第一城嘉湖兩日共19宗最旺
荃中業主賠訂重售 不足兩周賣貴一成
本月首十日1620宗一手成交 一年新高
泰峯兩日收逾1800票 超額近10倍
洗衣街星巴克樓上舖 逾億元放售 高購入價27%
Napoli擁私人濕地花園
藍澄灣呎價險守萬元 兩年低位
MPF可吼亞洲地區 分散風險
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