袁國守：金價連創新高後要小心

外圍方面，聯儲局主席鮑威爾表示，距離減息所需的信心「不遠」，市場對減息預期升溫，美國10年期國債孳息率曾回落至4.04厘，金價更再創歷史新高，一度突破每盎司2200美元，連帶本港上市的金礦股亦做好。

不過，永豐金融涂國彬在今期專欄中提醒，上周四（7日）起，金價走勢韻律似乎有點轉變，即使繼續有放緩的數據公布，卻再不能產生同樣的刺激風險資產價格效果，邊際效用正在遞減，所以金價連創新高後要小心。另外，駿利亨德森團隊預料，「美股七雄」今年表現轉趨分化，去年表現差勁的環球醫藥股則有寶可尋，會在今期封面故事詳盡分析，不容錯過。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]