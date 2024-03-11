明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
陳正犖 匯市前瞻

投資策略

陳正犖：瑞士或押後減息 瑞郎短線料靠穩

【明報專訊】歐洲央行調低歐元區經濟增長和通脹預測，但一如預期將政策利率維持在4厘，行長拉加德暗示要到6月才會減息，議息結果公布後歐元兌美元上升，若突破1.10阻力位，或會上試1.1140。美國首次和持續申領失業救濟人數高於預期，美匯指數受壓。聯儲局主席鮑威爾表示，距離減息所需的信心「不遠」，美匯指數或下試102.1的支持位。美元兌日圓近日明顯受壓，市場預期日本央行可能最快本月結束負利率政策，日本薪酬平均按年升幅是2023年6月以來最大。從技術走勢分析，美元兌日圓已接近超賣區域，我們認為145.9或為近期支持位。

瑞士整體通脹按年升幅1.2%，略高於市場預期，核心通脹按年升1.1%，也超出市場預期，小幅扭轉了瑞士央行提前開始減息的預期。瑞士央行延後減息可能在短期內成為美元兌瑞郎的阻力。貨幣市場反映瑞士3月減息的機會率由大約60%降至40%，而6月首次減息25個基點機會率則上升至97%。

在美國，私人就業數據弱於預期、職位空缺數據向下修訂，以及美聯儲近日釋放的信息未有進一步轉向鷹派，我們繼續預期美元兌瑞郎在未來3個月內或反覆偏軟，目標價留意0.86。過去一年來，瑞郎受到瑞士央行逐步減少外匯儲備的支持，不過最新央行數據顯示，外匯儲備從7年低位小幅回升，或限制美元兌瑞郎的下行風險。

未來6至12個月，外界對瑞士經濟增長和通脹數據疲軟的預期，市場對瑞士與美國經濟前景看法的分歧或愈來愈大。與美聯儲相比，瑞士央行可能更快打開鴿派立場的大門，美元兌瑞郎或回升至0.88。

渣打香港財富管理高級投資策略師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳正犖 匯市前瞻]

相關字詞﹕外匯 瑞郎

上 / 下一篇新聞

「假HKTVmall」瀕爆煲 用戶未能提款 內地騙徒宣傳3月港辦答謝宴 冀最後吸金
「假HKTVmall」瀕爆煲 用戶未能提款 內地騙徒宣傳3月港辦答謝宴 冀最後吸金
港專頁被洗版追數 王維基親自反擊
港專頁被洗版追數 王維基親自反擊
港科探索招內地加盟商拓港業務 年費1.8萬
港科探索招內地加盟商拓港業務 年費1.8萬
周大福順德新物流倉增配貨效率
周大福順德新物流倉增配貨效率
雷添良倡優化內企境外上市備案制
雷添良倡優化內企境外上市備案制
駿利亨德森：美科技股表現參差 醫藥股可尋寶
駿利亨德森：美科技股表現參差 醫藥股可尋寶
近月低吸兩中資醫藥股
近月低吸兩中資醫藥股
瑞銀Mark Haefele：金融百年變化證分散投資重要
瑞銀Mark Haefele：金融百年變化證分散投資重要
廚具商卡羅特 轉網上直銷見效
廚具商卡羅特 轉網上直銷見效
和黃醫藥料今年推新藥 由燒錢轉着重盈利 借AI加快研發
和黃醫藥料今年推新藥 由燒錢轉着重盈利 借AI加快研發
治直腸癌藥藉「1+」機制獲批 冀本月港推
治直腸癌藥藉「1+」機制獲批 冀本月港推
快意智能擬擴港銷售渠道 冀轉主板
快意智能擬擴港銷售渠道 冀轉主板
匯豐私銀擴零售服務配合客戶
匯豐私銀擴零售服務配合客戶
廚餘骨料製磚頭 減廢兼減碳排放
廚餘骨料製磚頭 減廢兼減碳排放
基地暫處農場 商業營運後或需搬出
基地暫處農場 商業營運後或需搬出
專業投資者可選毋須獲證監認可產品
專業投資者可選毋須獲證監認可產品
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：金價受惠減息 S金Call 20519
金子：金價受惠減息 S金Call 20519
張兆聰：碼頭股落後 招商局高息可取
張兆聰：碼頭股落後 招商局高息可取
張兆聰：資源股轉強 留意銅股自由港
張兆聰：資源股轉強 留意銅股自由港
伍禮賢：友邦業績向好 料受惠港業務復蘇
伍禮賢：友邦業績向好 料受惠港業務復蘇
涂國彬：減息非不可能 金價維持新高形態
涂國彬：減息非不可能 金價維持新高形態
陳大為：市場信息混亂 胡亂入市或被割韭菜
陳大為：市場信息混亂 胡亂入市或被割韭菜
袁國守：聚焦新質生產力 吼高息「中字股」
袁國守：聚焦新質生產力 吼高息「中字股」
謝偉銓：盼開放物業成交資料 助入市前分析
謝偉銓：盼開放物業成交資料 助入市前分析
復活節外遊 碌卡或享高回贈
復活節外遊 碌卡或享高回贈
沈永年：惠州雙月灣旅遊與投資魅力
沈永年：惠州雙月灣旅遊與投資魅力
友邦香港：部分港人欲灣區退休 鍾情珠海深穗
友邦香港：部分港人欲灣區退休 鍾情珠海深穗
許健生：DePIN：進入Web3催化劑
許健生：DePIN：進入Web3催化劑
溫傑：「北都」利新世界農地價值釋放
溫傑：「北都」利新世界農地價值釋放
袁國守：金價連創新高後要小心
袁國守：金價連創新高後要小心
林少陽：小心美通脹回升 慎防日圓拆倉
林少陽：小心美通脹回升 慎防日圓拆倉
技術取勝：重汽處50周線之上
技術取勝：重汽處50周線之上
李聲揚：太興盈喜 正好反駁餐飲慘淡論
李聲揚：太興盈喜 正好反駁餐飲慘淡論
蔡金強：堅韌不拔的中國製造
蔡金強：堅韌不拔的中國製造
艾雲豪：併購處置好似花園園丁
艾雲豪：併購處置好似花園園丁
李順威：人工智能前景及概念股分析
李順威：人工智能前景及概念股分析
劉思明：航運股蠢蠢欲動 隨時起航
劉思明：航運股蠢蠢欲動 隨時起航
瑞銀亞洲：傳發現大油田 中海油牛50757
瑞銀亞洲：傳發現大油田 中海油牛50757
摩根大通亞洲：憧憬結束負利率 日港購10159
摩根大通亞洲：憧憬結束負利率 日港購10159
周顯：撤辣後失「幻想」 樓市要靠股市復蘇
周顯：撤辣後失「幻想」 樓市要靠股市復蘇
王弼：經濟繁榮靠私有產權
王弼：經濟繁榮靠私有產權
曾淵滄：國泰可賭業績遠勝預期
曾淵滄：國泰可賭業績遠勝預期
湯文亮：星人囂了 東盟散了
湯文亮：星人囂了 東盟散了
陳永傑：「撤辣」後成交增 意料中事
陳永傑：「撤辣」後成交增 意料中事
廖偉強：樓市下行 炒家風險比用家大
廖偉強：樓市下行 炒家風險比用家大
布少明：樓市轉勢 帶旺經濟
布少明：樓市轉勢 帶旺經濟
馬泰陽：全面「撤辣」 市民置業信心增
馬泰陽：全面「撤辣」 市民置業信心增
十大屋苑周末37成交升48% 3年高 「撤辣」刺激 第一城嘉湖兩日共19宗最旺
十大屋苑周末37成交升48% 3年高 「撤辣」刺激 第一城嘉湖兩日共19宗最旺
荃中業主賠訂重售 不足兩周賣貴一成
荃中業主賠訂重售 不足兩周賣貴一成
本月首十日1620宗一手成交 一年新高
本月首十日1620宗一手成交 一年新高
泰峯兩日收逾1800票 超額近10倍
泰峯兩日收逾1800票 超額近10倍
洗衣街星巴克樓上舖 逾億元放售 高購入價27%
洗衣街星巴克樓上舖 逾億元放售 高購入價27%
Napoli擁私人濕地花園
Napoli擁私人濕地花園
藍澄灣呎價險守萬元 兩年低位
藍澄灣呎價險守萬元 兩年低位
MPF可吼亞洲地區 分散風險
MPF可吼亞洲地區 分散風險