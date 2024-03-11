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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：DePIN：進入Web3催化劑

【明報專訊】隨着綠能、ESG、碳足迹等議題受到全球重視，愈來愈多人開始思考，如何利用區塊鏈將閒置或多餘的能源、資源進行交易？去中心化物理基礎設施（DePIN，Decentralised Phyiscal Infrastructure Network ）的出現，為這個問題提供了解答。DePIN利用區塊鏈技術和代幣激勵機制，調動分散在世界各地的個體，釋出自身資源，共同建設和維護不同類型的基礎設施。

DePIN的概念類似於礦工和節點維護者在區塊鏈網路中的角色。他們通過提供算力、儲存空間等資源，維護網路安全及運作，並獲得代幣作為獎勵。DePIN的參與者則是提供網路、藍牙、通訊、儲存、能源、算力等資源，來獲取代幣。

成本較低 推動去中心化

與傳統由政府或大企業主導的中心化基礎設施建設模式相比，DePIN有以下優勢：

1. 增長速度快，成本較低：DePIN透過分散式的獎勵機制，可隨時招募更多成員擴大服務規模，成本回收門檻和風險較低。

2. 激勵創新，快速迭代：提升產品服務品質可帶來更高收益，激勵社群成員持續優化，不受多方利益牽制。

3. 去中心化，抵抗審查：DePIN具開放性和抗審查特性，任何人都可平等訪問，不受特殊限制。

要實現DePIN，需具備4個關鍵要素：

1. 物理設備基礎設施：包括移動網路的交通工具、能源網路的電池和太陽能板、無線網路的路由器，以及雲端網路的伺服器等硬體設備。

2. 鏈下計算基礎設施：連接物理世界和區塊鏈的數據層，用於計算用戶的活動和工作量，作為獎勵分配和商業應用的基礎。

3. 區塊鏈底層設施：作為DePIN網路的底層，用於記錄工作量證明、分配獎勵代幣，並供社群成員交易、交換服務或產品。

4. 獎勵代幣機制：激勵社群成員提供硬體設備或數位資源，為網路做出貢獻，獲得補貼和報酬，推動DePIN網路持續成長。

除了網路供應方，DePIN還需要精準對接需求方，即客戶和消費者。用戶使用DePIN網路服務所支付的費用，會流入網路形成代幣經濟，吸引更多供應方和投資者加入，形成正向循環。

根據Messari的研究報告，DePIN可分為服務器網路和無線網路兩大類，並有4個主要應用場景：

1. 服務器網路：包括雲端存儲、資料庫、電腦算力、CDN和VPN網絡等。

2. 無線網路：包括5G、WiFi、藍牙、LoRaWAN（物聯網）等。

3. 無線感測網路：由空間中的自動裝置組成，收集環境、交通、物流等物理世界的實時數據，用於引導或監控。

4. 能源網路：集合各種分散式能源，創建更有彈性、效率和安全的能源輸送網路。

Helium是目前最大的DePIN項目之一。用戶只需在家中安裝Helium的Hotspots設備，就可在不影響自身網速的情况下，向方圓一定距離內提供網路熱點，並獲得HNT代幣作為獎勵。Helium鼓勵用戶向相對資源匱乏、被電訊業者忽視的人群和地區提供網路服務，目前已在全球建立了近百萬個節點。這種模式大大降低了物聯網網路的建設和維護成本，為偏遠地區和發展中國家的聯網提供了可能。

雖面臨不確定 前景值得期待

DePIN目前仍處於概念先行的早期階段，能否真正落地關鍵在於技術成熟度和解決方案的有效性。去中心化雖然理論美好，但分散式基礎設施能否滿足市場需求，與Web2巨頭一爭高下，仍有待驗證。

2024年，我們可以預見DePIN將在以下方面有新的發展：

1. GPU計算：有望在1至2年內，在鏈上推理服務方面體現出超越中心化服務商的優勢。

2. Meme幣：將成為大規模推廣DePIN的催化劑。

3. 應用重開發：開發者將在新的高性能ZK基礎架構上，開發Web2時代最流行的應用，Web3對Web2的替代將成為新的發展契機。

4. 鏈上遊戲：隨着更多DePIN活動轉移到鏈上，服務於鏈上遊戲的現實世界基礎設施將迎來超預期的發展。

DePIN代表了Web3時代基礎設施建設的新範式，透過激勵個體參與，以更低成本、更高效率提供服務，推動網路的去中心化。筆者認為雖然仍面臨諸多不確定性，但DePIN的發展前景值得期待。隨着Helium等項目的崛起，相信未來將有更多DePIN應用落地，為加密產業和實體經濟注入新的活力。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

相關字詞﹕財經專欄 前沿科技 許健生

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