匯豐私銀擴零售服務配合客戶

匯豐環球私人銀行及財富管理超過40個國家，也十分重視亞洲市場，上年在印度推出全球私人銀行（GPB）業務，為高淨值（HNW）和超高淨值（UHNW）專業人士、企業家及其家庭提供服務。新業務針對可投資資產逾200萬美元客戶。上一個台階客戶資產達1000萬至3000萬美元，據市場調查，亞洲超級富豪數量大幅逆勢增長，他稱匯豐未來更積極拓展3000萬美元超高淨值客戶。去年亞洲新增投資資產淨值達150億美元，為全球新增投資資產淨值貢獻達88%。

善用即時通訊軟件迎富二代

近年匯豐聘請了多個星級客戶經理豐富團隊，嚴表示：「我們不僅是一家為超高淨值客戶和家族辦公室服務的私人銀行。在財富管理、工商金融、環球銀行及資本市場等業務領域的產品與服務深化。由管理投資組合、實現資產增值、為新業務融資及另類投資等。」另類投資方面，他舉出例子為私銀客戶計劃投資畫廊，當考慮資金問題，匯豐私銀也協助提供另類貸款。

科技日新月異，現時富二代至富三代不想只用通電話談投資或理財，匯豐環球私人銀行推出「匯豐環球私銀通訊」（GPB CHAT），以第三方通訊應用程式WhatsApp及微信作為官方渠道，客戶能以加密信息與客戶經理和投資顧問進行一對一對話、視像或語音會議。