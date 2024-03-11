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經濟
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瑞銀Mark Haefele：金融百年變化證分散投資重要

【明報專訊】駿利亨德森投資健康護理和生物科技團隊投資組合經理Andy Acker在上文詳細分析了諾和諾德（Novo Nordisk、美：NVO）及禮來（Eli Lilly、美：LLY）等歐美醫藥股的投資亮點，亦透露最近趁低吸納諾輝健康（6606）及傳奇生物（美：LEGN）等中資醫藥股。瑞銀財富管理近日發表2024年《全球投資回報年鑑》，統計1900年以來環球金融市場主要資產表現的歷史數據，該行全球首席投資總監Mark Haefele（圖）認為由此可見分散投資的重要性。

瑞銀財富管理投資總監辦公室及瑞銀投資銀行近日發表2024年《全球投資回報年鑑》，是該行第25年公布全球主要資產長期回報的權威統計，參考悠久歷史以展望未來（ leveraging deep history to navigate the future），作者是英國倫敦商學院Paul Marsh教授、Mike Staunton博士及劍橋大學Elroy Dimson教授。

瑞銀2024年《全球投資回報年鑑》的重點之一，是顯示自1900年以來，在全部21個有統計的金融市場之中，股票回報跑贏債券、債券回報跑贏票據、票據回報跑贏通脹，《Money Monday》認為，這引證金融資產「較高風險便有較高長期回報」的金科玉律，故此長期投資的話，仍可以環球股票作為首選。

美股今年初佔全球市值逾六成

《Money Monday》分析，瑞銀2024年《全球投資回報年鑑》就1899年底至今年初全球不同國家股票市場總值的相對變化統計亦很有參考價值。在1899年底，英國股市佔全球股市市值的比例高達24.2%屬最多，緊隨其後的是美國（14.5%）、德國（12.6%）、法國（11.2%）及俄羅斯（5.9%）；而隨着上世紀1945年第二次世界大戰結束後美國明顯取代英國成為「全球一哥」至今，在今年初，美國股市佔全球股市市值的比例飈升至60.5%屬最多，遠遠拋離第二至五位的日本（6.2%）、英國（3.7%）、中國內地（2.8%）及法國（2.8%）（見圖）。

瑞銀2024年《全球投資回報年鑑》指出，其實美國股市在上世紀初已經超越英國股市，成為全球最大市值的股市，這情况一直持續至1980年代後期，當時由於日本經濟及股市出現泡沫急升，日本股市在1989年初曾佔全球股市市值40%，超過美國的29%；但隨着日本經濟及股市泡沫於1989年底爆破，跟着曾經出現「迷失的30年」，即使日本股市近年表現相對理想，至今年初重返全球股市市值排名榜的第二位，佔比亦只有6.2%，與排名第一的美國股市佔比高達60.5%比較，差距很大。

美股最重磅板塊由鐵路轉至科技

今年初美國股市佔全球股市比重高達60.5%，瑞銀2024年《全球投資回報年鑑》認為，這反映美國經濟表現卓越，新股首次公開發售（IPO）活躍，而美股本身亦的確為投資者帶來長期可觀回報，這是全球其他股市期內難以比擬的。

美國經濟及股市在1900年以來不斷壯大，《Money Monday》分析，主要原因是美國國民及企業具備強大的創新能力，這從期內美國股市重磅板塊的變化亦可引證。根據瑞銀2024年《全球投資回報年鑑》，在1900年初，美國股市最大市值的五大板塊分別是鐵路、銀行、工業、鐵礦煤及公用，前者佔整體市值逾半；而在2024年初，美國股市最大市值板塊是科技，緊跟其後的工業、醫療、零售及金融服務，124年前市值佔比最高的鐵路，已不屬於主要板塊之列。

瑞銀2024年《全球投資回報年鑒》指出，美國不少行業轉變速度迅速，例如在1900年初，雖然電報（telegraphy ）也屬於主要板塊之一，但佔市值比重不高；而經過124年的發展，由電報技術發展為由互聯網及智能手機主導的科技板塊，現已屬市值最高板塊。

回顧長期表現 須有紀律做資產配置

參考上述數據，《Money Monday》認為，假如投資者及其家族在1899年底一直只投資當時屬全球最大市值的英國股市，沒有在上世紀美國明顯取代英國成為「全球一哥」的過程中投資美國股市，便會錯過美國股市期內回報理想的賺錢機會。而在美國股市內，假如投資者及其家族在1900年初一直只投資當時屬市值比重最大的鐵路板塊，也會錯失由電報至互聯網科技板塊迅速壯大的投資機會。

瑞銀財富管理Mark Haefele表示：「瑞銀《全球投資回報年鑑》是全球主要資產長期回報的權威統計，只有回顧不同資產在一段長時間內價格的升跌，才會真正明白分散投資的重要，以及有紀律地進行資產配置的全面價值。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕美股 瑞銀2024年《全球投資回報年鑒》 瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele

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