港專頁被洗版追數 王維基親自反擊

事件引來對HKTVmall資金鏈的質疑，亦驚動港科探索創辦人、副主席兼集團行政總裁王維基親自留言回應，重申集團財務穩健、根據合約找數，又反問網民：「驚？我們年中公布的財務報表，有10億現金和流動資產。」其後更有部分自稱是商家的人士表示已收數，事件始告平息。

2021年騙徒張貼招聘廣告

至於港科探索在內地遭遇冒名詐騙，事實上公司亦已非首次遭遇此類事件。早於2021年，便不時被騙徒在社交平台或App等冒充公司名義張貼招聘廣告或廣發信息，聲稱HKTVmall聘請「網站助理」、「網店下單員」等，聲稱工作日薪可達1000元等，負責為平台商家提高網店瀏覽量，要求受害人不經HKTVmall平台「刷單」，將資金直接轉至騙徒戶口。

當時公司便多次澄清「公司所有推廣活動，一定會經HKTVmall網站、官方facebook專頁等發布」，而「招聘廣告亦只會上載至官方網頁、官方facebook專頁」等發布，上述的全為假招聘廣告。

在2022年警方更破獲一個懷疑本地詐騙集團，騙徒在8至12月期間透過假冒HKTVmall的鈎魚網站騙取市民輸入信用卡資料，並將非法得來的信用卡資料上載至手機的電子錢包，招攬下線成員購買電子產品或禮品卡轉售圖利，涉及高達114宗個案，款項約200萬元。