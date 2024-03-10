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經濟

內地上月CPI升0.7%勝預期

【明報專訊】內地公布2月份全國居民消費價格指數（CPI）按年升0.7%，終止連續4個月通縮，為去年3月最大升幅，亦是去年8月以來首次月度同比上升，比預期為好。PPI（工業生產者出廠價格指數）按年跌2.7%。儘管結束通縮有望，但彭博引述分析指現時談論內地通縮結束言之過早。

國家統計局公布，2月從CPI按年上升0.7%，高於市場預期的升0.4%，連同今年1月跌0.8%，首兩個月數據合計，平均CPI與去年同期持平。各個類別中，非食品價格按年升1.1%，服務價格升1.9%，但食品價格跌0.9%，消費品價格跌0.1%。上個月CPI同時按月增加1%，當中城市升1.1%，農村升0.9%；食品價格升3.3%，非食品價格升0.5%；消費品價格升1.1%，服務價格升1%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，春節期間出行及文娛消費需求大增，機票、交通工具租賃費、旅遊、電影及演出票價格漲幅在12.5%至23%之間，合計影響CPI上漲約0.3個百分點。受國際油價上行影響下，國內汽油價格由上月下降1%轉為上漲2%，影響到CPI上漲約0.07個百分點。

彭博引述保銀資產管理首席經濟學家張智威稱，現在要斷定內地的通縮結束維時過早，始終內地的需求仍然相當疫軟，財政剌激傳導至經濟層面並要幫助內需復蘇仍然需時。

上月PPI跌2.7%

至於2月份的PPI方面，按年跌2.7%，降幅比上月擴大0.2個百分點，高於市場預期下跌2.5%的水平，按月跌0.2%。首兩個月計，PPI較去年同期下跌2.6%。董莉娟指出，該指數在2月份下跌，與春節為工業生產傳統淡季有關。

相關字詞﹕張智威 保銀資產管理 董利娟 國家統計局

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