Nvidia急升後倒跌 晶片股受壓

Cathie Wood：Nvidia今季增長或放緩

其他晶片股表現亦受壓，博通（Broadcom）（美：AVGO）上季晶片業務收入遜預期，股價大跌6.99%至1308.72美元；另一晶片商邁威爾科技（Marvell Technology）（美：MRVL）盈利預測遜色，股價急跌11.4%；英特爾（美：INTC）收市跌4.7%，是表現最差道指成分股。

Cathie Wood受訪時預計，晶片股股價或會出現調整，但相信不會轉勢。她指出，Nvidia今季增長或會放緩，其圖像處理器（GPU）訂單輪候期由11個月縮短至3個月，反映供應已趕上市場需求。她指出，如果Nvidia沒有出現爆炸性軟件收入增長，以支持GPU產能的過度擴張，將不會對公司未來暫停支出感到驚訝。隨着Nvidia客戶開始處理和減少庫存，晶片支出亦有可能減少，公司亦會面對競爭加大的問題。

薩默斯：美聯儲今年或不減息

此外，美聯儲減息成為市場另一關注點，美國2月非農職位增長多過預期，但失業率升至兩年高位，市場預期聯儲局6月減息機會增加。雖然美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）稱，聯儲局對中性利率水平的估算有錯，當局或不會在今年內減息。芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）相信，通脹將逐漸回落，維持今年較後時間減息觀點不變；美國總統拜登出席競選活動亦預測聯儲局將減息。

減息預期帶動美股上周五早段向上，道指最多升179點至38,971點，收市倒跌68點或0.18%，報38,722點。標指先升後回落，收市跌0.65%，報5123點；納指破頂後回吐，收市跌1.16%，報16,085點。紐約現貨金連續4天破頂，最多升1.63%至每盎司2195.19美元。

港股變動不大，恒指夜期上周五收報16,376點，升31點，較恒指收市高水23點；港股ADR比例指數收市報16,212點，跌17點。