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2024年3月9日星期六
睇樓手冊
新地建旺角最高摩廈 投資逾百億 去年呎價3103元奪地 打造區內Green Heart
元朗產業大樓地招標 最高估值43億
上海客1500萬買親海駅 實呎逾2萬破頂
MOUNT PARKER特色戶7950萬沽 8年帳蝕43%
CCL按周跌0.81% 映新春長假表現
彭博：唐家成將任港交所主席 曾做證監舵手 掌促進大市流動性專組
陳翊庭：遺址論片面 港金融中心有底氣
標普：中國財政指標弱 恐有降級壓力
內地客來港投保按季減19% 上季涉121億
恒指升123點 中海油12年新高搶鏡
泓基首日升136% 曾警告股權集中
獨立財顧籲維達股東接納私有化 稱要約價23.5元吸引 利潤面臨下行壓力
理文造紙增派末期息 下半年業務改善
舜宇2月手機鏡頭出貨量升29%
市監總局：推動公平競爭審查條例
中興去年多賺15% 派息68.3分
證監：港基金上季淨流入升1.8倍
京基股東通過罷免陳家俊執董職務
匯賢信託可分派收入減六成 全年分派3.61分
美失業率3.9% 兩年新高 1月新職大幅下調 6月減息概率達八成
Nvidia槓桿ETF單日流入15億新高
中國據指籌2100億半導體基金
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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