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經濟
國際金融

Nvidia槓桿ETF單日流入15億新高

【明報專訊】AI投資熱推動Nvidia（美：NVDA）股價急升，大量資金湧入追蹤Nvidia的槓桿ETF，爭取擴大投資回報。根據LSEG Lipper數據，追蹤Nvidia的槓桿ETF「GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF」，周三淨流入達到1.97億美元（約15.4億港元）創新高。GraniteShares這隻槓桿ETF在本月頭6天，已突破其每月淨流入紀錄。該ETF管理資產，已由今年初的2.1375億美元增至14.1億美元，增幅逾5倍。

股價高見974美元破頂

控制約八成高端AI晶片市場的Nvidia，今年以來股價升逾八成，周四股價首次突破900美元，昨早段高見974美元再創新高，市值達2.4萬億美元。槓桿單一股票ETF，旨在利用金融衍生品和債務作為槓桿，放大股票的單日回報。VettaFi首席ETF策略師Todd Rosenbluth表示，Nvidia是今年最熱門的股票，許多投資者願意承擔額外風險，以換取更高的回報。

自今年初以來，「GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF」、「Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares ETF」和「T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF」這3隻追蹤Nvidia的槓桿ETF，在2月的淨月度流入均創新高，它們的資產規模較今年初上漲5至11倍。今年以來，它們的價格升幅介乎143%至218%，跑贏其他ETF。

（路透社）

[國際金融]

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