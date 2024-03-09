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經濟

市監總局：推動公平競爭審查條例

【明報專訊】市監總局長羅文昨日在人大會議訪問活動上表示，當局今年將進一步完善公平競爭制度規則，其中一個工作重點為推動公平競爭審查條例，在總結前期工作基礎上，草案進一步優化審查機制、完善審查標準，當局將配合加快立法，有效發揮公司競爭審查制度的事前規範作用。

相關條例去年5月推出草擬稿作公開諮詢，條文與規範政策制定部門的公平競爭審查相關，例如在市場准入，部門不應在負面清單以外行業設置審批程序，在生產經營行為方面上，部門不應制定強制經營公司從事壟斷行為、違法干預商品市場化價格水平調節等。

羅文稱，近年內地地方保護主義問題時有發生，去年當局組織各地區和部門清理妨礙統一市場和公平競爭政策措施4218宗，並查處濫用行政權力、排除限制競爭的案件。

工信部：推動AI賦能新型工業化

工信部長金壯龍在同一場合表示，將推進資訊化與工業化深度融合，並進行「人工智慧+」活動，推動人工智慧賦能新型工業化。金壯龍稱推動新型工業化，要進一步深化改革、擴大開放，今年內地將全面取消製造業領域外資准入限制措施，也準備試點開放網絡資料中心等加值電訊業務。金稱當局提升科技創新能力的政策，亦包括鞏固提升資訊通訊業競爭優勢和領先地位，適度超前建設5G、算力等資訊設施，持續推動工業互聯網規模化應用，促進5G賦能「千行百業」，並強化5G演進，支持5G-A規格發展，加強6G技術研發。

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