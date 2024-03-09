恒指升123點 中海油12年新高搶鏡

北水連續17日淨買 累涉533億

北水續捧場，昨天淨流入約18.8億元，雖然比周四減少約58%，但已經連續第17日淨流入，累計流入約533億元，上次錄相同情况已經是去年3月30日。

中海油在南海發現開平南億噸級油田，為內地深水發現最大油田，刺激股價曾見18.16元，收報17.96元，升4.4%，為2012年2月17日以來新高，成交額26.8億元，超越阿里巴巴（9988）及美團（3690）而成第二大成交金額股份，且帶動恒指升19點，其餘「兩桶油」中國石化（0386）和中石油（0857）分別升1.1%和0.8%。

兩隻績後科網股表現各異，網易（9999）升2.5%，至166.7元，嗶哩嗶哩（9626）跌2.6%，至83.4元，將於本月20日公布業績的騰訊（0700）跌約0.4%。市場炒環保能源股，福萊特玻璃（6865）升12.2%，早前發盈警的協鑫科技（3800）升9.9%，信義光能（0968）升9.4%。

業績高峰期 增市場觀望氣氛

第一上海首席策略師葉尚志指出，恒指未能回企至16,500點之上，短期反覆調整趨勢未改，兩會行情的即時刺激正減退，市場等待相關政策落地，加上業績高峰期，焦點股如騰訊和美團業績將於月內稍後陸續公布，增加市場觀望氣氛。