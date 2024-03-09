內地客來港投保按季減19% 上季涉121億

佔港新做保單保費33%

內地訪客佔本港整體新做保單保費的32.6%，終身壽險等儲蓄保單與危疾及醫療保險的保障型保單，分別佔去年已發出保單的59.6%和38.5%。

保監局行政總監張雲正早前表示，近季內地訪客保單減少，與疫情期間累積需求消化和人民幣匯率回穩有關，預料今年可望保持在400億元至500億元。

至於整體市場表現，去年不包括退休計劃業務的壽險新做保單保費為1810億元，按年上升34.2%，其中非投連險按年上升41.8%至1694億元，投連險則按年下跌25.1%至112億元。去年保險公司共發出約3萬份合資格延期年金保單，涉及保費19億元，佔個人業務總額1.1%，與去年相若。

非退休新做壽險保費 按年升34%

去年壽險保費收入總額為4824億元，按年下跌1.8%，非投連險保費收入按年升2.6%至4234億元，投連險保費跌16.8%至236億元，退休計劃業務供款按年下跌34.3%至293億元，主要受到2022年有關退休計劃業務個別交易影響，給付保單持有人的申索和利益總金額為3324億元，按年增11.6%。

財產保險方面，去年毛保費去年上升4.1%至673億元，已償付申索毛額按年上升6.8%至321億元。

去年財險行業整體承保利潤下跌80.96%至8億元，主要反映意外及健康、財產損壞和金錢損失業務，受延後醫療申索浮現、疫後經濟全面復常、去年9月極端氣候，以及安老按揭業務的準備金調整所致，不過當局指相同組合的因素今年再次出現的機會不大。