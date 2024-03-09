標普：中國財政指標弱 恐有降級壓力

疫後復蘇乏力 市場感悲觀

標普全球目前於中國長期主權信用評級為「A+」（見表），與其餘兩家評級機構穆迪及惠譽評級一樣，均屬第5高級別。陳錦榮周四於標普全球網上研討會回應傳媒時提到，現時中國主權評級維持的原因，主要因為標普全球認為過去幾年，中國經濟狀况惡化及較為負面的原因與新冠疫情有關。而標普全球亦相信，當中國走出疫情後令其經濟反彈，將會扭轉中國財政狀况。

惟疫情過去近一年後，陳錦榮指留意到現時市場對中國經濟感悲觀，而國內信心亦似乎持續疲弱，中國經濟亦同時面臨其他壓力，或意味着標普全球所預視的中國經濟復蘇，令財政狀况好轉，以維持對中國信用評級的情景，或會有所延後至未來一至兩年後，令標普全球考慮重新審視對中國信用評級，並對其產生下調壓力。

料中國今年GDP難保五

陳錦榮強調，現時顯示中國經濟的各個信息為好壞參雜，他認為中國亦有一定機會率於今年輕微復蘇，他亦提到中國政府訂立5%的GDP增長目標，而標普全球亦認為中國經濟增長會接近該水平，但不會達到5%目標。他提到，若最後中國今年GDP增長接近5%目標，同時信心反彈、家庭支出及國內私人公司投資額度上升，將令標普全球維持其信用評級。

事實上，對上一次標普下調中國長期主權信用評級，需追溯至2017年9月，當時標普由第4高級別「AA-」下調為「A+」。而去年另一評級機構穆迪將中國主權信用評級由「穩定」下調為「負面」，但維持「A1」評級，指其展望的轉變反映出中國結構性和持續較低的中期經濟增長，以及房地產行業持續收縮的風險增加。