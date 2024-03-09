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經濟

陳翊庭：遺址論片面 港金融中心有底氣

【明報專訊】近期有意見指香港為「國際金融中心遺址」，港交所（0388）新任行政總裁陳翊庭昨出席港交所國際婦女節活動見傳媒時指出，認為該遺址看法「特別片面」，認為相關內容僅因為近期港股出現低迷而貿然下結論。她續指出，香港作為國際金融中心，其內容十分豐富且「好有底氣」，除股市外，仍有世界一流的銀行、保險公司、資產管理及證券領域，再加國家龐大的發展潛力作後盾。

稱港股永遠有波動 挑戰屬短期

陳翊庭提到，香港其國際金融中心地位強而有力，如金融系統技術建設、完善法制、簡單稅制、人才，以及資金和信息可自由進出，其地位並非一、兩天可取代。她認為「股市永遠有波動」，若只因股市短期面臨挑戰，就斷言香港其國際金融中心不穩，說法並不成立。她亦希望現時作為港交所行政總裁，可以帶領其團隊繼續為香港作為國際金融中心而效力，以及推動金融市場發展。

舉例北向通ETF交易升

陳翊庭續稱，市場最近亦見正面信號，如北向通1月至2月交易量有顯著提升，日均成交額（ADT）達1300億元（人民幣，下同），上周亦有其中一日成交額曾高見1800億元，兩個月合共淨流入約460億元，反映國際投資者均用行動證明看好中國增長潛力。另外，陳翊庭亦提到交易所買賣基金（ETF）及衍生產品亦有明顯上升趨勢，更表示上任後，積極和高級管理團體與每一個部門訂立全年工作計劃，其方向包括優化該所營運、豐富產品生態圈，以及發掘更多企業和投資者到港上市。

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