CCL按周跌0.81% 映新春長假表現

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，雖然近日樓市氣氛升溫，成交急增，一手市場搶去焦點，相信短期二手樓價仍受壓，估計CCL走勢反覆向下，但跌幅有望收窄，逼近首季目標141點，現時相差3.19點或2.21%，料次季CCL或有機會止跌回穩。與此同時，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報144.08點，按周跌0.94%；CCL（中小型單位）報142.98點，按周跌0.89%；豪宅方面，CCL（大型單位）報150.20點，按周跌0.46%。

撤辣後中原美聯擬增聘人手

上述CCL Mass、CCL（中小型單位）、CCL（大型單位）均齊跌兩周，分別累跌1.19%、1.11%及1.19%；CCL Mass、CCL（中小型單位）同樣重返2016年10月中水平，CCL（大型單位）重返2017年4月初時水平。

不過，上周三全面「撤辣」後，兩大龍頭代理均聲稱將加強「招兵買馬」。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原現有約5000名前線代理，配合市况轉好，計劃今年6月前增聘200至300人。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明則表示，今年1至2月市况淡靜，其間並無刻意增加人手，但目前市况熾熱，計劃3月至6月期間增聘1000人以應付當前旺市。

[香港地產]