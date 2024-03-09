MOUNT PARKER特色戶7950萬沽 8年帳蝕43%

【明報專訊】「撤辣」後樓市交投明顯反彈，惟市場仍錄蝕讓成交。利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES一個頂層連平台特色戶，實用2696方呎，4房雙套間隔，連188方呎平台，外望海景，原業主去年10月起以1.38億元放盤，其間調整叫價至約1.2億元，最終單位於「撤辣」後以7950萬元沽出，即較叫價大幅劈價5850萬元或約42.4%，實呎29,488元，料成為「撤辣」後最大宗二手蝕讓成交。