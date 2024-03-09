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經濟
香港地產

MOUNT PARKER特色戶7950萬沽 8年帳蝕43%

【明報專訊】「撤辣」後樓市交投明顯反彈，惟市場仍錄蝕讓成交。利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES一個頂層連平台特色戶，實用2696方呎，4房雙套間隔，連188方呎平台，外望海景，原業主去年10月起以1.38億元放盤，其間調整叫價至約1.2億元，最終單位於「撤辣」後以7950萬元沽出，即較叫價大幅劈價5850萬元或約42.4%，實呎29,488元，料成為「撤辣」後最大宗二手蝕讓成交。

上述單位屬區內最大面積住宅單位，資料顯示，原業主為新香港人，2016年斥近1.39億元連兩個車位一手購入，據悉是次僅出售住宅單位，持貨約8年帳面蝕5925萬元或約43%。

跑馬地樂翠台連車位2240萬易手

另有用家於「撤辣」後入市老牌豪宅屋苑。利嘉閣分區董事梁國樑稱，跑馬地樂翠台A座中層03室，實用約1129方呎，原則3房1套連儲物室間隔，外望開揚馬場景，連車位以2240萬元易手，實呎19,841元，屬合理水平。買家為用家，原業主1995年以約850萬元買入，持貨約29年，帳面獲利約1390萬元或逾1.6倍。

澳門客494萬購珀麗灣兩房戶

現時境外買家來港置業成本大降，中原高級資深分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣第22座中層E室，實用490方呎兩房間隔、望園景，以493.9萬元沽出、實呎10,080元。新買家據悉來自澳門，見香港解除所有外地買家買樓限制，來港置業作退休用途；原業主2013年11月以413.8萬元買入，帳面獲利逾80萬元或19%。

[香港地產]

相關字詞﹕二手蝕讓 樂翠台 珀麗灣 MOUNT PARKER RESIDENCES

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