上海客1500萬買親海駅 實呎逾2萬破頂

親海駅現僅餘兩伙3房標準分層户及兩伙3房連天台特色户，分層戶入場單位為第1座1樓B單位，實用729方呎，扣除最高19%折扣，折實價約1143萬元，折實實呎約15,683元；特色戶買家更可享優先車位認購權，以及享有成交金額90%之第一按揭。

大手客4500萬掃Elize PARK 6伙

此外，樂風集團旺角洗衣街Elize PARK於全面「撤辣」後連環沽貨，4天內（3月4日至7日）共售12伙、總額逾8000萬元。樂風集團董事梁鎮峰表示，有大手客以公司名義，斥逾4500萬元購入兩層全層共6伙。據成交紀錄冊資料，該批單位為15樓、16樓A至C室，實用243至341方呎，包括兩個1房、4個兩房戶，成交價約595萬元至846萬元，呎價約2.4萬元至2.5萬元。成交價最高為16樓A室，實用341方呎兩房戶，以約846萬元成交、實呎2.48萬元。若與早前價單比較，以上6伙成交價較價單折實價低約8%。Elize PARK年初曾以首批折實均呎近2.7萬元推出，是繼新地（0016）Prince Central 2021年初以折實均呎約2.96萬元首推50伙後，近3年來同區首推最高呎價新盤，其後改為招標發售。

將軍澳投資者4700萬掃明雋9伙

佳明（1271）旗下土瓜灣現樓明雋，獲來自將軍澳區的資深物業投資者斥4700萬元連購9伙，單位實用231至260方呎不等，屬開放式及1房設計，成交價485萬至628萬元，實呎介乎20,977元至24,157元。

市場亦新錄「撤辣」後首宗一手洋房成交，新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，Lily Avenue 1號洋房，實用3199方呎4房3套設計、附1310方呎花園和601方呎天台等，以招標形式7808.759萬元售出、實呎2.44萬元。

[香港地產]