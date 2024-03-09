上海客1500萬買親海駅 實呎逾2萬破頂

【明報專訊】昨日一手市場再錄破百宗成交，其中不乏非本地客趁「撤辣」後來港買樓個案，長實（1113）油塘親海駅最新透過招標售出一伙頂層特色戶，單位位於1座27樓A室，實用736方呎，3房1套連儲物房間隔，另連659方呎天台，成交價逾1500萬元，實呎約20,389元，做價及呎價均創項目新高。市場消息指買家為內地客，特意從上海來港購入單位。
親海駅現僅餘兩伙3房標準分層户及兩伙3房連天台特色户，分層戶入場單位為第1座1樓B單位，實用729方呎，扣除最高19%折扣，折實價約1143萬元，折實實呎約15,683元；特色戶買家更可享優先車位認購權，以及享有成交金額90%之第一按揭。
大手客4500萬掃Elize PARK 6伙
此外，樂風集團旺角洗衣街Elize PARK於全面「撤辣」後連環沽貨，4天內（3月4日至7日）共售12伙、總額逾8000萬元。樂風集團董事梁鎮峰表示，有大手客以公司名義，斥逾4500萬元購入兩層全層共6伙。據成交紀錄冊資料，該批單位為15樓、16樓A至C室，實用243至341方呎，包括兩個1房、4個兩房戶，成交價約595萬元至846萬元，呎價約2.4萬元至2.5萬元。成交價最高為16樓A室，實用341方呎兩房戶，以約846萬元成交、實呎2.48萬元。若與早前價單比較，以上6伙成交價較價單折實價低約8%。Elize PARK年初曾以首批折實均呎近2.7萬元推出，是繼新地（0016）Prince Central 2021年初以折實均呎約2.96萬元首推50伙後，近3年來同區首推最高呎價新盤，其後改為招標發售。
將軍澳投資者4700萬掃明雋9伙
佳明（1271）旗下土瓜灣現樓明雋，獲來自將軍澳區的資深物業投資者斥4700萬元連購9伙，單位實用231至260方呎不等，屬開放式及1房設計，成交價485萬至628萬元，實呎介乎20,977元至24,157元。
市場亦新錄「撤辣」後首宗一手洋房成交，新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，Lily Avenue 1號洋房，實用3199方呎4房3套設計、附1310方呎花園和601方呎天台等，以招標形式7808.759萬元售出、實呎2.44萬元。
[香港地產]
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