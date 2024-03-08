Belgravia Place昨次輪推售208伙沽九成

Belgravia Place次輪銷售收逾7300票，超額認購34倍。代理消息稱，昨日依然不乏大手客，其中一組客斥約1228萬元購入1個兩房戶和兩個開放式戶，另一組斥約1549萬元購入兩個兩房戶及1個1房戶。

「撤辣」後一手錄1200宗成交

其他新盤方面，五礦地產（0230）營銷及市務總監黃少鴻表示，集團旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，近日接獲不少洽購查詢，其中七成屬內地客。他續表示，項目自2020年底開售至今累售398伙，其中95%單位完成收樓程序，現餘約290伙餘貨、連120個車位市值共約60億元，待售餘貨以實用面積600餘至300餘方呎的3房、4房單位為主。

蔚藍東岸累沽398伙 95%已收樓

另外，嘉里（0683）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸揚海昨沽5伙，據悉其中4伙由同一組買家購入，相關單位實用面積470至604方呎、全屬兩房戶，成交價1404萬至1755萬餘元、實呎2.89萬至2.99萬元，吸金逾6300萬元；揚海「撤辣」後錄約17宗成交，吸金約4億元。同區路勁（1098）等已屆現樓的晉環，昨連沽3伙兩房戶，實用面積476至488方呎，成交價1279萬至1315萬餘元、實呎均逾2.6萬元，吸金逾3879萬元；晉環「撤辣」逾一周來累售約17伙，套現約2.9億元。

已屆現樓的新地（0016）何文田天鑄，昨售出第7座25樓B室，實用面積1066方呎3房戶，成交價3261.96萬元、實呎3.06萬元，買家成交期90日及獲贈家具，為天鑄本月首宗一手成交。