明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

Belgravia Place昨次輪推售208伙沽九成

【明報專訊】政府「撤辣」後剌激新盤交投，綜合市場資訊，上月28日「撤辣」當天至昨天，9日來整體一手新盤成交累積錄約1200宗，其中日前首輪推售138伙全數清袋的恒地（0012）長沙灣Belgravia Place，昨日次輪發售208伙，以開放式戶折實價323萬餘元起作招徠，估計售逾190伙，佔次輪發售208伙逾九成，兩輪銷售累沽約338伙，佔今期單位總數714伙近五成。昨晚再加推4號價單涉92伙，實用面積198方呎開放式戶折實入場約352萬元。

Belgravia Place次輪銷售收逾7300票，超額認購34倍。代理消息稱，昨日依然不乏大手客，其中一組客斥約1228萬元購入1個兩房戶和兩個開放式戶，另一組斥約1549萬元購入兩個兩房戶及1個1房戶。

「撤辣」後一手錄1200宗成交

其他新盤方面，五礦地產（0230）營銷及市務總監黃少鴻表示，集團旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，近日接獲不少洽購查詢，其中七成屬內地客。他續表示，項目自2020年底開售至今累售398伙，其中95%單位完成收樓程序，現餘約290伙餘貨、連120個車位市值共約60億元，待售餘貨以實用面積600餘至300餘方呎的3房、4房單位為主。

蔚藍東岸累沽398伙 95%已收樓

另外，嘉里（0683）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸揚海昨沽5伙，據悉其中4伙由同一組買家購入，相關單位實用面積470至604方呎、全屬兩房戶，成交價1404萬至1755萬餘元、實呎2.89萬至2.99萬元，吸金逾6300萬元；揚海「撤辣」後錄約17宗成交，吸金約4億元。同區路勁（1098）等已屆現樓的晉環，昨連沽3伙兩房戶，實用面積476至488方呎，成交價1279萬至1315萬餘元、實呎均逾2.6萬元，吸金逾3879萬元；晉環「撤辣」逾一周來累售約17伙，套現約2.9億元。

已屆現樓的新地（0016）何文田天鑄，昨售出第7座25樓B室，實用面積1066方呎3房戶，成交價3261.96萬元、實呎3.06萬元，買家成交期90日及獲贈家具，為天鑄本月首宗一手成交。

相關字詞﹕天鑄 天璽‧海 晉環 揚海 蔚藍東岸 Belgravia Place

上 / 下一篇新聞

九置本業少賺3% 海港城人流超疫前 吳天海：過夜客停留日數增 客量未恢復
九置本業少賺3% 海港城人流超疫前 吳天海：過夜客停留日數增 客量未恢復
匯豐估計 內地恢復「一簽多行」
匯豐估計 內地恢復「一簽多行」
港鐵去年少賺21％ 賣樓盈利挫八成
港鐵去年少賺21％ 賣樓盈利挫八成
中英文公告標明「漸進式普通股息政策」
中英文公告標明「漸進式普通股息政策」
醫藥科網新能源車拖累 恒指挫208點 成交縮減
醫藥科網新能源車拖累 恒指挫208點 成交縮減
金管局推央行數碼貨幣項目Ensemble
金管局推央行數碼貨幣項目Ensemble
內地首兩月進出口表現勝預期 新興市場需求強勁 帶動出口貿易
內地首兩月進出口表現勝預期 新興市場需求強勁 帶動出口貿易
瑞銀汪濤：中央房策需「加碼」
瑞銀汪濤：中央房策需「加碼」
易綱建議房地產 設預售資金保險機制
易綱建議房地產 設預售資金保險機制
嗶哩嗶哩上季虧損收窄 去年實現正向經營現金流
嗶哩嗶哩上季虧損收窄 去年實現正向經營現金流
普拉達去年多賺44% 派息0.137歐元
普拉達去年多賺44% 派息0.137歐元
新秀麗傳獲多家私募基金洽購
新秀麗傳獲多家私募基金洽購
日薪酬增長強勁 料最快月中加息 每百日圓兌港元見5.29算 1個月高位
日薪酬增長強勁 料最快月中加息 每百日圓兌港元見5.29算 1個月高位
歐央行連續4次維持利率 降歐元區通脹預測
歐央行連續4次維持利率 降歐元區通脹預測
Tesla股價今年累跌近三成 市值蒸發2280億美元
Tesla股價今年累跌近三成 市值蒸發2280億美元
張兆聰：需求帶動 金飾股選六福
張兆聰：需求帶動 金飾股選六福
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：恒指區間上落機會高
植耀輝：恒指區間上落機會高
方保僑：香港需提升對科技人才吸引力
方保僑：香港需提升對科技人才吸引力
技術取勝：五礦資源料2.4元有承接
技術取勝：五礦資源料2.4元有承接
盧駿匡：逼近牛證重貨區 港股短期料調整
盧駿匡：逼近牛證重貨區 港股短期料調整
網民批包裝印日本建築 農夫山泉股價跌
網民批包裝印日本建築 農夫山泉股價跌
劉思明：北控走勢勝同業 守穩有望再展升浪
劉思明：北控走勢勝同業 守穩有望再展升浪
周顯：美股「七雄」剩下「四姐妹」
周顯：美股「七雄」剩下「四姐妹」
譚新強：Mar-a-Lago野生捕獲特朗普
譚新強：Mar-a-Lago野生捕獲特朗普
湯文亮：獨家代理 變獨家害你
湯文亮：獨家代理 變獨家害你
曼市人口增 今年樓價看升2.5%
曼市人口增 今年樓價看升2.5%
泰峯折實均呎1.48萬 平過親海駅 278呎開放式戶 折實373萬入場
泰峯折實均呎1.48萬 平過親海駅 278呎開放式戶 折實373萬入場
話你知：項目投資近百億 折合每呎成本1.9萬
話你知：項目投資近百億 折合每呎成本1.9萬
天晉3房連雙士多房1880萬沽 同類兩年新高
天晉3房連雙士多房1880萬沽 同類兩年新高
凱施餅店觀塘工廈淪銀主盤 意向價5.1億
凱施餅店觀塘工廈淪銀主盤 意向價5.1億
經絡：「撤辣」後首周按揭申請增1.2倍
經絡：「撤辣」後首周按揭申請增1.2倍