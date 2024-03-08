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經濟

香港地產

泰峯折實均呎1.48萬 平過親海駅 278呎開放式戶 折實373萬入場

【明報專訊】「撤辣」後雖然新盤交投急增，但全新盤開價未見進取，王新興集團旗下、樓花期約15個月的九龍灣觀塘道泰峯，作為「撤辣」後首個開價全新市區樓盤，首推168伙、折實均呎約1.48萬元，不但較去年8月開價、樓花期約19個月的長實（1113）油塘親海駅II首批132伙折實均呎約近1.5萬元略低，更是自2016年啟德1號首批折實均呎14,471元後，7年半以來首批最低折實均呎的東九龍新盤。項目於明日起開放位於荃灣愉景新城D‧PARK商場內的示範單位，以及接受認購登記。

明報記者 江俊洋

首批168伙折實價372.7萬至888.9萬元，折實實呎12,979元至16,161元，折實均呎14,808元。值得留意，首批折實低於400萬元單位共有14伙，佔首批168伙約8%，全為不足300方呎開放式戶，而入場單位為2A座6樓E室，實用面積278方呎，開放式戶，以最高折扣23%計，折實價372.7萬元，折實呎價約13,406元。

7年半來均呎最低東九新盤

王新興集團銷售總監陳芷湄形容，首張價單屬「東九龍震撼價」。事實上，九龍灣區內對上一個開售新盤，要追溯到2021年12月恒隆地產（0101）旗下單幢新盤皓日，當時首批100伙，折實均呎21,548元，是次新盤首批折實均呎低約31%。參考近年東九龍的新盤開售價，首批折實均呎1.4萬元水平的樓盤，要數到2016年8月中海外（0688）旗下的啟德1號，當時首批110伙折實均呎14,471元，即相隔7年半最低。

作為泰峯合作伙伴的新世界發展（0017），其營業及市務部總監黃浩賢表示，項目明日開放設於荃灣愉景新城D‧PARK商場的示範單位予公眾參觀，並隨即收票，會視乎市場收票反應，有信心加推單位，最快兩周內首輪開售。

明日起開放示範單位及收票

泰峯涉807伙，其第1號價單涉168伙，佔全盤約兩成，戶型涵蓋開放式至兩房戶，實用面積278至561方呎；項目主打的兩房戶，是次共推出111伙或66%，包括38伙連開放式廚房單位、73伙設梗廚單位，另有18伙開放式單位，以及39伙1房戶。值得留意，今批單位絕大部分集中於28樓（即住客會所樓層）以下的樓層，意味更高層單位有待日後推出，黃浩賢稱，相信項目有加價空間，而3房及特色戶會招標發售。

首批單位中，發展商將向買家提供5個付款方法，其中90天現金優惠付款計劃享有10%折扣率，連3%印花稅優惠及10%財政預算案優惠，折扣率最高達23%，較建期付款15%最高折扣，兩者相差8個百分點。

相關字詞﹕黃浩賢 開價 新世界發展 王新興集團 親海駅 泰峯 新盤

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