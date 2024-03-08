日薪酬增長強勁 料最快月中加息 每百日圓兌港元見5.29算 1個月高位

出口板塊領跌 日經失守4萬點

受日圓升值影響，出口板塊領跌，日經指數昨收報39,598點，失守4萬點大關，跌幅達492點。日經指數昨原本紅盤開出。受美國的減息預期提振，該指數昨曾高見40,472點，刷新盤中歷史高位。全日高低波幅超過900點。

代表180萬零售餐飲等行業會員的日本工會聯合會UA Zensen昨稱，迄今已有25個成員工會的工資要求獲資方充分滿足。這些資方已同意為全職員工平均加薪6.7%，遠高於前一年的5.3%加幅。這將是UA Zensen自2012年成立以來最大加薪幅度，將有助推動其他工會在仍然進行的薪酬談判取得更高薪酬加幅。日本最大工會聯合會Rengo稱今年加薪要求為5.85%，高於2023年的4.49%，也是30年來工資增長要求首次達到5%。

勞資雙方的年度薪酬談判將在下周結束，讓日央行可在3月會議前掌握較全面的薪酬數據，預計強勁的工資增長，將為日央行貨幣政策正常化鋪路。值得注意的是，日本長期面臨勞動力短缺的問題，1月失業率降至2.4%，是2020年初以來最低。1月每100名求職者，對應127個職位空缺，令資方面臨提高工資的壓力。

央行委員暗示漸具退出負利率政策條件

日本央行審議委員中川順子昨表示，可以預見工資與物價同步上漲的經濟良性循環。中川指出，迹象顯示，企業對如何釐訂工資，發生了顯著的改變，目前正穩步邁向持續實現2%的通脹目標。她暗示央行正逐漸具備退出負利率政策的條件，但她同時強調，央行的政策沒有既定立場，將會按持續收集的數據進行判斷。

彭博社指出，到底在3月還是4月加息，日本央行官員尚未達成明確共識。野村綜合研究所執行經濟學家木內登英指出，3月加息的可能性更大，因為自1月會議以來，日本央行試圖讓市場接受加息的表態，令人感到很突然。他說，如果日本央行錯過了當前物價和工資上漲的時機，就可能找不到退出負利率政策的機會。

大和證券首席市場經濟學家岩下真理表示，日本央行行長植田和男多次表示薪酬談判的重要性，若初步薪酬增長高於4%，日本央行在3月採取行動是合理的，這有助於央行解釋其政策變化。若待4月才採取行動，考慮到生產和經濟較弱，日本央行屆時可能要下調增長預測，令加息更為困難。

（綜合報道）

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