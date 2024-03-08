普拉達去年多賺44% 派息0.137歐元

按固定匯率計，期內集團收入增17.2%至47.26億歐元，其中零售收入按年亦升17.2%至41.9億歐元，集團已連續12個季度錄得零售增長，主要受全價、同比銷售額所帶動，且銷量及均價皆有正面貢獻，期內零售收入佔總收入88.6%，與2022年水平一致。全年計，Prada品牌的零售收入增12.1%至39.12億歐元，Miu Miu收入更升58.2%至7.53億歐元。總體毛利率增1.6個百分點至80.4%，主要由於生產費用承擔增加、物流成本降低、分銷渠道的銷售組合優化及平均價格上升。

亞太區零售銷售增長

內地港澳最多

若以地區劃分，除美洲保持平穩，其他市場均實現雙位數增長，佔最大收入的亞太區零售銷售淨額增加 24%，Guerra表示，亞太區以中國內地、香港及澳門增長最高，其中第四季度的增長最為明顯；歐洲的零售銷售淨額增14%，當中上半年度增長較顯著；由於本地支出及遊客所帶動，日本的零售銷售淨額增加43.8%；雖然地緣政治局勢有所惡化，但中東的零售收入仍有10.5%增長。至於美洲市場去年微升0.3%，Guerra透露，由於消費重臨，去年第四季當地的生意已有改善。

Guerra預告，今年會進一步加大營銷及零售的投資力度，但因地緣政治及宏觀經濟不明朗因素持續存在，加上比較基數較高，料季度增長軌迹未必呈直線上升，但他透露首兩個月的表現與去年第四季的相若，有信心全年保持高於市場水平的增長。