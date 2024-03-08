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經濟

嗶哩嗶哩上季虧損收窄 去年實現正向經營現金流

【明報專訊】嗶哩嗶哩（9626）上季業績勝預期，去年第四季經調整淨虧損按年收窄58%至5.56億元（人民幣，下同），勝市場預期的蝕6.32億元；收入按年升3.36%至63.49億元。集團去年全年實現正向經營現金流，管理層更預告今年收入增長將會加快，目標可達至雙位數增長，料第三季可錄得經調整盈利。

明報記者 蕭嘉聰

集團上季淨虧損按年收窄13%至12.97億元，日均活躍用戶（DAU）按年增8%至1.001億人。去年全年計，營業額共錄得225.28億元，按年升2.87%，經調整淨虧損為34.14億元，按年收窄49%。

嗶哩嗶哩昨績前收市報85.65港元，升3.57%，不過績後美股（美：BILI）表現受壓，盤前曾跌近12%。周四美股開市早段，嗶哩嗶哩折合報80.39港元，較本港昨收市價低6%。

集團上季各項業務當中，增值服務按年升22%至29億元；廣告收入升28%至19億元；移動遊戲收入按年減少12%至10億元；IP衍生品及其他亦按年減少51%至5.56億元。集團指出，移動遊戲收入下跌主要由於新遊戲推出數目減少，以及部分遊戲的營業額減少所致。

陳睿：用戶年輕 進消費上升通道

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿表示，B站是一個用戶有強烈歸屬感的社區，平台亦開發一系列的增值產品及服務，例如直播、大會員、有聲劇等，去年已有180萬UP主通過直播取得收入，大部分在B站直播的UP主是來自平台生態，過去已在平台上載影片，而非來自第三方，亦有很多具優勢的類別，例如法律知識等，不太可能出現在其他平台，相信直播服務未來增長潛力最大。

廣告業務方面，陳睿認為，現時平台用戶平均年齡為24歲，進入消費上升通道，不論是長期品牌經營或影響用戶的購買決定，品牌亦會選擇B站作推廣，有信心廣告業務今年仍可保持高增長速度，亦可帶動毛利率表現。

相關字詞﹕移動遊戲 虧轉盈 陳睿 嗶哩嗶哩

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