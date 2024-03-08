易綱建議房地產 設預售資金保險機制

倘現爛尾樓 可動用資金賠付

易綱表示，若未來房企出現爛尾樓，可由預售保險基金以該房企動用資金為上限先行賠付，此舉可幫助房企渡過難關，爭取以3年時間過渡以現房銷售為主。他認為需要重點支持大多數房企，特別是民營龍頭房企持續穩定經營，解決其資金流動性困難，將樓宇項目完成按質按時交給買家。

倡促進銀行資本市場外資佔比

易綱認為，現時需要加強金融和財政等其他政策協調配合，並對經濟關鍵部分採取針對性措施。他另提出多項建議，包括推動增加社會資本金投資和融資，他認為目前市場不缺資金，但缺少可以承擔風險的資本金，可研究推動保險資金、養老金、企業年金等長線資金入市，暢通私募和創投基金融資和退出渠道，而內地金融體系中以商業銀行較有資金實力和信息優勢，建議資本實力較強的大型銀行，可選擇一兩間省級分行，在表內試點投資科技初創。

易綱又建議，當局可促進銀行和資本市場外資佔比穩中有升，目前外資佔銀行資產的比例約1%，持有股票和債券的比例均為約3%，他指要營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，並積極參與國際金融規則制定，在國際合作提出中國方案。

明報記者 歐陽偉昉 北京報道