瑞銀汪濤：中央房策需「加碼」

汪濤分析，中央政府於兩會中並沒有就房地產方面出台更多政策，或與當局認為房地產進一步下行風險可控，以及對其他經濟部門負面影響有限。另外，她亦提到現時國內普遍認為內房市場下行屬長期結構性，如人口老齡化、房地產供應過剩，或令中央當局使用新方向處理內房問題。

指需擴信貸白名單 增「保交樓」資金

汪濤認為，中央政府有空間繼續循幾個方面支持內房，如擴大白名單覆蓋範圍增加對房地產信貸支持，以及加大「保交樓」資金支持。至於市場有預期政府動用資金用作購買現有內房庫存，用作保障性住房之用。汪濤表示，以上措施或需有待中國出現更差的房地產數據，甚或待內房企業出現信用事件才會出台。另外，她亦認為內地房貸利率及首付比例亦有下調空間。汪濤預期，房地產新開工和銷售面積及價格於今年上半年仍會下跌，於年中企穩、下半年略有回升。全年而言，她料中國今年新開工面積或會按年跌一成，而銷售面積全年跌5%。

料今年中國GDP增長4.6%

中央政府將GDP經濟增長目標定在5%左右，汪濤認為符合市場預期，亦同時屬較為進取。瑞銀預計今年中國GDP經濟增長約為4.6%。汪濤表示，兩會預告今年發債1萬億元（人民幣，下同）的規模合乎市場預期，惟中央政府預告日後發超長期特別國債屬超出市場的預期。地方政府專項債券額度擬定為3.9萬億元，雖已按年增1000億元，但較該行及市場預期的4萬億元略低。