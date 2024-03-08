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經濟

匯豐估計 內地恢復「一簽多行」

【明報專訊】西安及青島日前正式加入成為港澳個人遊計劃適用城市（港澳自由行城市），匯豐研究估計，內地將推更多政策支持香港及澳門，以吸引更多內地遊客到訪，當中包括恢復「一簽多行」及開放更多城市加入港澳自由行城市，預期零售股、賭股等將受惠。

報告表示，將西安及青島納入港澳自由行城市的短期刺激可能有限，但匯豐認為關鍵不在規模，在於政策支持的方向。中央港澳辦、國務院港澳辦常務副主任周霽日前在北京表示，中央視香港為「掌上明珠」，繼早前把西安及青島納入港澳個人遊城市後，之後實際上還有一系列優惠政策挺港。

保險銀行業務將受惠

匯豐就估計重啟「一簽多行」計劃會是其中一個支持政策，當中會先重啟深圳居民「一簽多行」，繼而進一步開放予大灣區其他城市居民也可以「一簽多行」。另外，該行料中央會納入更多城市成為港澳自由行城市，當中南通、常州、太原、蘭州、西寧、煙台和哈爾濱等都有機會加入。

匯豐指出，除澳門的博彩業可以受惠更多內地旅客到訪，香港保險和銀行業務也將因更多內地客來港購買金融服務而受惠；此外，商場營運商、交通運輸業、電訊業都有望受惠，零售業方面則看好黃金、珠寶商的生意有望提升。

然而，匯豐認為香港及澳門仍然面對不少挑戰，當中包括內地旅客人均消費有所下降、來自東南國家的競爭以及香港的航空運輸能力自疫情以來尚未完全恢復。

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