九置本業少賺3% 海港城人流超疫前 吳天海：過夜客停留日數增 客量未恢復

明報記者 方楚茵

集團主席吳天海昨表示，「希望盡快春天到，為香港帶來一番新氣象」，集團去年下半年業績改善，外圍雖有很多未知因素，如中國內地及香港經濟、美國大選等，「聽朝瞓醒已唔知咩事」。但他指現時「好多嘢清晰咗」、「大家要對香港有信心，（香港）一定掂，好多嘢只是周期」。

稱港人北上消費 部分屬周期因素

市場關注內地批准新增西安和青島「個人遊」簽注赴港，吳天海認為，本港旅業已不能單靠增加個人遊城市，但相信開放對旅遊及零售業有刺激作用，帶動集團零售及酒店業務延續去年勢頭。對於有意見憂慮過夜旅客減少，他認為「坊間對過夜旅客減少嘅恐慌係過分咗」，實際上2023年本港過夜旅客停留日數為3.5日，較2018年的3日更長，問題出於整體旅客減少且未回復到疫前水平。

被問到港人北上消費成風，他認為部分是周期因素，因美元、港元轉強會減少內地旅客來港消費誘因，若美元、港元轉弱便能拉近與人民幣的匯率差距。談及今年首月零售銷售額僅增0.9%，遜市場預期，吳天海認為是因去年1月本港開始復常的高基數效應影響，故今年1月數據仍有此增長已算理想，加上農曆新年的季節效應令數據較片面。

吳天海又提到，海港城去年全年收入增10% ，分部營業盈利升13%，面向廣東道的16間奢侈品名店去年銷售額達100億元，與2018年相若，部分奢侈品牌較2018年更錄高雙位數銷售增長。

減債88億 負債比率降至18.6%

至於高息環境影響盈利水平，吳天海稱，去年已因應高利息環境大力減債，令負債淨額減少88億元，負債比率下降至18.6%，為上市以來新低，亦已降至非常健康水平，再減空間不多。由於去年減債集中下半年，故2024年的借貸成本將較2023年低。他表示市場已估計美聯儲將於數月後減息，港息或跟隨，若息口下跌將令集團借貸成本持續下跌。