鄧成波家族放售兩物業市值共2.2億

【明報專訊】樓市氣氛轉好，工商舖物業投資者亦放售持有物業。「舖王」鄧成波家族再放售持有物業，分別位於九龍城聯合道6至8號，以及長沙灣青山道136至138號物業，現委託高力獨家代理出售，兩項物業將以現狀連部分租約及部分交吉出售，市值共約2.2億元。聯合道項目為一幢4層高之商住物業，市值約1.38億元，以總面積8692方呎計，呎價1.59萬元。
高銀金融國際中心易名太豐匯招租
長沙灣青山道項目亦為一幢4層高之商住物業，鄧成波2018年7月以2500萬元購入，若以市值8800萬元出售，物業較5年前高6300萬元或2.52倍。曾由高銀金融（0530）前主席潘蘇通持有，後淪為銀主盤的九龍灣高銀金融國際中心，已易名太豐匯，業主豐樹集團及太盟投資集團招租，面積由3000方呎起，至全層約3萬方呎，甚至相連樓層。
百佳大廈地舖 月租6年跌逾六成
市場消息指出，中環皇后大道中72號百佳大廈地下，面積約1720方呎，獲新加坡連鎖鞋店CHARLES & KEITH再續租，月租約30萬元，呎租174元。翻查資料，CHARLES & KEITH 2018年首度進駐本港入市，已租用該舖，最初月租約80萬元，與現時續租價計，月租6年跌約50萬元或63%。