鄧成波家族放售兩物業市值共2.2億

高銀金融國際中心易名太豐匯招租

長沙灣青山道項目亦為一幢4層高之商住物業，鄧成波2018年7月以2500萬元購入，若以市值8800萬元出售，物業較5年前高6300萬元或2.52倍。曾由高銀金融（0530）前主席潘蘇通持有，後淪為銀主盤的九龍灣高銀金融國際中心，已易名太豐匯，業主豐樹集團及太盟投資集團招租，面積由3000方呎起，至全層約3萬方呎，甚至相連樓層。

百佳大廈地舖 月租6年跌逾六成

市場消息指出，中環皇后大道中72號百佳大廈地下，面積約1720方呎，獲新加坡連鎖鞋店CHARLES & KEITH再續租，月租約30萬元，呎租174元。翻查資料，CHARLES & KEITH 2018年首度進駐本港入市，已租用該舖，最初月租約80萬元，與現時續租價計，月租6年跌約50萬元或63%。