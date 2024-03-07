萬泰大埔滘項目上月申預售涉135伙

上述地皮由萬泰集團於2016年以11.82億元投得，地皮面積298,540方呎，可建樓面約259,714方呎，每方呎樓面地價4551元。

至於今年1月曾撤回預售申請、由新地（0016）持有的西貢十四鄉項目第1B期及1A（2）期，亦於上月重新申請，兩期分別提供794伙及781伙，同樣預計於2025年5月落成，單位數目及樓花期與撤回前相同。新地副董事總經理雷霆表示，項目第一期預計今年第四季推售。

新地十四鄉水上中心補價1156萬

扣除已批出之項目，至上月底共有21個項目待批預售，涉及9229伙，較1月底的7717伙多約20%。美聯首席分析師劉嘉輝指出，今年2月樓市仍未全面「撤辣」，加上貨尾高企，因此發展商未有急於申請預售樓花；不過，隨着辣招全撤後，一手銷售明顯加快，相信若新盤交投持續暢旺，料屆時新申請預售樓花步伐有望加快。

另資料顯示，新地再度就十四鄉項目完成補地價，涉及金額1156萬元，有關補地價是十四鄉項目內的水上運動中心，該中心的建築面積逾1.07萬方呎，折合每方呎補價約1074元。